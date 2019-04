Cofece coincide con AMLO: los márgenes de ganancia de gasolineros han aumentado

Alejandra Palacios, la titular de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), coincide con la información que difundió el martes la Secretaría de Hacienda, que asegura que en los últimos meses han aumentado los márgenes de ganancia de los comercializadores de gas LP y gasolinas.

“Efectivamente los datos que tenemos en la Comisión son coincidentes con lo que menciona el presidente en términos de que han aumentado a lo largo de 2018, y más recientemente en estos meses los márgenes, tanto de gasolinas como gas LP”, dijo la comisionada en una entrevista este miércoles en Radio Centro.

El martes, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, dio a conocer que de enero a marzo de este año, los márgenes de ganancia de las estaciones de venta al público aumentaron 55 por ciento en la gasolina Magna, 84 por ciento en la Premium y 36 por ciento en el diésel, en comparación con el primer trimestre del año anterior.

En cuanto al gas LP, Hacienda asegura que de septiembre del 2018 a marzo pasado, los márgenes de ganancia de los comercializadores del combustible creció 170 por ciento.

Desde hace un par de meses, la Cofece ya analiza la razón por la cual han aumentado los márgenes de ganancia de los gasolineros. “Si hubiera indicios de colusión, no tengas duda que la Comisión abriría una investigación, lo que pasa es que estamos -digamos- en análisis de estas circunstancias tratando de entender”, aseguró Palacios.

Descartan que gasolineras del Gobierno afecten competencia

La instalación de estaciones expendedoras de gasolina propiedad del Gobierno no implicaría un problema de competencia, aseguró Palacios.

"Una estación pública per se no tiene un impacto, no implica un problema de competencia", afirmó la comisionada presidenta en reunión con medios de comunicación.

El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante un incremento en el precio de las gasolinas, derivado de un alza en los márgenes de los gasolineros, el Gobierno estaría dispuesto a operar gasolineras propias.

No es la primera vez que el organismo antimonopolios se pronuncia a favor de aumentar el número de estaciones de servicio. En un estudio reciente, aseguró que el número de ubicaciones es insuficiente y que los empresarios se enfrentan a una normativa compleja, además de trabas municipales y estatales.

En cuanto al gas LP, el organismo ha propuesto vender el combustible en tiendas de autoservicio para incentivar la competencia. Además tiene dos investigaciones abiertas por posible colusión o manipulación de precios.

Si bien las estaciones del gobierno no tendrían problemas de competencia, las complicaciones podrían ocurrir si Petróleos Mexicanos (Pemex) da un trato preferencial a las gasolineras del Estado.

"Si (Pemex) tiene un trato preferencial para las estaciones de gobierno, se estaría incurriendo en un problema de discriminación de precios", indicó Palacios.

Por otra parte, la comisionada presidenta señaló que la incorporación de gasolineras privadas permitiría al Gobierno ahorrar en la construcción de las mismas e incentivar la competencia entre las empresas del ramo.