CoDi es una idea bonita en papel, pero no es práctico; no está listo para el e-commerce: Rappi

A un mes de la puesta en marcha del nuevo sistema de pagos CoDi, las empresas de comercio electrónico ven dificultades para operar con la plataforma, ya que no ofrece una experiencia amigable con sus clientes ni cumple con las expectativas de los negocios.

Juan Pablo Ortega, cofundador de Rappi, aseguró que CoDi tiene dos problemas para su negocio, el primero es que es un sistema que está detrás de bancos y más del 70 por ciento de los mexicanos no tiene cuenta bancaria y el segundo es que sus clientes buscan mayor facilidad al hacer sus compras y no estar generando un código y una autorización a cada rato.

“En Rappi tenemos muchísima recurrencia. Hay gente que pide 4 veces Rappi y no quieren hacer un pago cada vez. En Rappi queremos que las personas compren de una manera fácil, CoDi es una idea bonita en papel, pero no es práctico, creemos que todavía no está listo para negocios como nosotros”, dijo Ortega.

Si bien indicó que ven a CoDi como una nueva forma de pago y quiere que la gente la use, hoy para el usuario hacer pagos recurrentes con ese sistema es más complicado, ya que tiene que ingresar su tarjeta de nómina y que sea autorizada por el banco. “La facilidad de pagos para negocios como Rappi y como servicios que se hacen varias veces durante el día, CoDi no es una manera eficiente de pagar”, indicó.

Melina Cruz, fundadora de Homely, servicios de limpieza, dijo tener una opinión muy similar porque sus clientes recurren cada semana y quieren que el flujo sea más fácil y rápido.

“Si al usuario cada semana le dices ‘oye es que tienes que autorizar y tienes que autorizar’, lo que no queremos es que el usuario sienta una carga al tener que pagar. Si de por sí está desembolsando dinero y que se lo hagas más complicado, creo que es un tema complejo”, dijo Cruz.

Destacó que CoDi es una buena iniciativa porque habla de empezar a pagar de una manera digitalizada, sin embargo tiene muchas áreas de oportunidad justo en el tema de cómo hacerlo más fácil para el usuario que va a estar pagando, y para el negocio.