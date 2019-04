Coca-Cola capacitará a más de mil becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro

Pachuca, Hidalgo.- Oliver no volverá a ver un refrigerador de refrescos con los mismos ojos, hoy sabe técnicas de mercadotecnia para posicionar bebidas. Ese aprendizaje es parte de su capacitación para promotor de ventas en la Escuela Comercial de Coca Cola de México, en donde se abrió espacio para dar oportunidad a talento bajo el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

La empresa que cobija un portafolio de 75 marcas de productos de consumo en la industria de alimentos y bebidas y que a nivel nacional se integra por 98 mil colaboradores, se comprometió a capacitar a más de mil jóvenes del país en uno de los programas sociales bandera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tenemos que llegar a dos millones 300 mil jóvenes y al día de hoy van 230 mil jóvenes que ya forman parte de este programa incluyente", dijo Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo.

Expuso que es la oportunidad de dar la mano a jóvenes que quieren trabajar, algunos sin tener estudios y otros ya universitarios.

"Es un compromiso que tenemos con el país. No solamente es reinvindicar el derecho que tienen los jóvenes a tener un futuro cerca de donde viven, sino también tiene que ver con una estrategia para pacificar al país, si atendemos las causas vamos a empezar a bajar los índices de violencia", dijo a la prensa al término de la presentación formal del programa en esta embotelladora en donde estuvieron presentes los jóvenes aprendices, algún familiar y sus tutores.

Algunos se preparan para estar al frente de las tiendas de Helados Santa Clara, otros para promotores de ventas de bebidas en establecimientos y otros más en el Media House, su área de creación de contenidos para sus programas de comunicación interna y externa.

En Pachuca, la Embotelladora Las Margaritas, perteneciente a Embotelladora Rica, abrió lugar a 50 jóvenes. El programa los capacita por un año con un apoyo económico directo a los aprendices de 3 mil 600 pesos mensuales y seguridad médica x una jornada laboral de 7 horas con una para comida.

"Muy contenta por esta oportunidad y las personas con las que me he encontrado en la empresa, son grandiosas. Me han hecho sentir bien y he aprendido muchas cosas que nunca imaginé, como el café late", dijo Carmen de 20 años que se capacita para preparar diversos tipos de café, malteadas, frappés y servir helados.

Elisa Rodríguez, mercadóloga de 26 años lleva dos meses en el media house, el centro de comando de Coca cola, para crear historias multimarca. Hace producción, trabaja con la directora de arte y en postproducción.

Ingeniero agrónomo recién egresado, Oliver Rodríguez estuvo un año buscando empleo hasta que Jóvenes Construyendo el Futuro le dió la oportunidad y hoy descubrió que las ventas son su pasión, según dijo.

"Todos nos acordamos de esa primera oportunidad, son cosas que generan autoestima. Hoy es difícil entender a México sin sus jóvenes y en Coca-Cola nos comprometemos a capacitar a más de mil con ganas de expandirlo", dijo Joan Prats, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía en México.