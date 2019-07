Cifras económicas de informe fueron un 'tengan para que aprendan' a los expertos, dice López Obrador

La presentación de los datos económicos en el informe que se dio el lunes en el Zócalo fueron un "tengan para que aprendan" a los expertos, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay equilibrios macroeconómicos. No crean, lo disfruto porque ayer fue como para decirle a los expertos, con todo respeto, 'tengan para que aprendan' porque no estaban dando a conocer toda la información", subrayó.

Entre algunos de estos datos que López Obrador señaló que no se estaban "comunicando" están el fortalecimiento del peso respecto a otras monedas a nivel mundial, la recepción de remesas, y la llegada de inversión extranjera.

"Yo no sé cuando había sucedido eso (sobre el peso), desde la época del desarrollo estabilizado, desde Ortiz Mena. Entonces eso no se sabía nada, sobre esto no se hablaba", dijo.

Aunque el presidente remarcó la fortaleza de la política macroeconómica de su administración, reconoció que esta no se ha reflejado del todo en los bolsillos de todos los mexicanos.

"Estoy muy consciente de eso, pero creo que se están logrando las dos cosas", apuntó.