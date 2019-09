China promete apertura financiera de 'alta calidad' en medio de un posible aumento de presiones de EU

China dijo que continuará abriendo sus mercados financieros y alentará la inversión extranjera en medio de informes de que la administración Trump está considerando restricciones a los flujos de fondos a China.

"Tomaremos más medidas para promover una apertura financiera bidireccional de alta calidad, alentar a las instituciones financieras y fondos extranjeros a invertir en el mercado financiero nacional para impulsar la competitividad y el dinamismo del sistema financiero nacional", según un resumen de la octava reunión del Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo publicado en su sitio web el domingo.

Las dos economías más grandes del mundo se dirigen a otra ronda de conversaciones comerciales de alto nivel luego de los feriados nacionales de una semana de duración de China que comienzan el 1 de octubre. Una represión de EU sobre los flujos de capital presentaría un nuevo punto de presión en la disputa económica y podría causar grandes interrupciones más allá de los cientos de miles de millones de dólares en aranceles que las dos partes han recaudado entre sí.

"Los esfuerzos chinos para mejorar la reforma y la apertura se ralentizarán en el corto plazo, pero nunca se detendrán", dijo Liao Qun, economista jefe con sede en Hong Kong de China Citic Bank International. "China podría explorar el sudeste de Asia y Europa y los mercados de la Ruta de la Seda en lugar de los Estados Unidos".

Bloomberg News informó el viernes que la administración Trump está considerando medidas que incluyen la exclusión de las compañías chinas de las bolsas de valores de EU, La limitación de la exposición de los estadounidenses al mercado chino a través de fondos de pensiones gubernamentales y la limitación de las empresas chinas incluidas en los índices bursátiles administrados por empresas estadounidenses.

El Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado el sábado que el gobierno “no está contemplando el bloqueo de las compañías chinas de cotización de las acciones en las bolsas de valores de Estados Unidos en este momento.” La declaración no aborda ni descartar otras posibilidades.

Amenaza extrema

Si bien varios medios chinos volvieron a publicar la historia de Bloomberg y la declaración del Departamento del Tesoro, no fueron vistos de inmediato respondiendo a las deliberaciones de la administración Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a un fax el sábado en busca de comentarios, mientras que el Ministerio de Comercio no abordó el tema en una conferencia de prensa el domingo.

El lunes, los comerciantes en los mercados de China tendrán que decidir cómo fijar el precio del riesgo del posible movimiento de Estados Unidos, que Citigroup ha calificado como la amenaza más extrema contra China en la creciente rivalidad entre las dos economías hasta el momento.

La inversión estadounidense en los mercados internos de China es limitada: los residentes tenían 203 mil millones de dólares en activos financieros de China continental a largo plazo hasta junio, poco más del doble que en Sudáfrica, según el Tesoro de Estados Unidos. Mucho más grande es la capitalización bursátil de 1.2 billón de dólares de compañías chinas en tres intercambios clave de Estados Unidos. A partir de febrero, según un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China.

China ha acelerado la apertura financiera en los últimos dos años, prometiendo levantar el límite de propiedad extranjera para valores, compañías de fondos mutuos y aseguradoras de vida para el próximo año. Más recientemente, los reguladores eliminaron el límite de la cuota de inversión extranjera, permitiendo que los fondos extranjeros calificados simplemente se registren antes de comprar acciones y bonos en tierra.

Los analistas de Bloomberg, Francis Chan y Sharnie Wong, estiman que, salvo una gran desaceleración económica o cambio de rumbo, los bancos extranjeros y las compañías de valores podrían obtener ganancias de alrededor de 9 mil millones de dólares al año en China para 2030. Los lazos crecientes entre Wall Street y el mercado chino podría hacer que algunos de sus ejecutivos sean voces importantes para China en Washington.

El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo del Consejo de Estado es un organismo a nivel de gabinete creado en julio de 2017 con el objetivo de mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero. El comité está presidido por el viceprimer ministro Liu He.