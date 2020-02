CFE logra recuperar 48 mdp por intento de robo de industriales en 2019

El año pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró recuperar 48 millones de pesos de compañías que han intentaron robar electricidad a la eléctrica nacional.

"Hay empresas importantes que nos han intentado robar energía, les hemos cobrado. La herramienta de cobro es el corte, la suspensión del servicio”, dijo Guillermo Nevárez, director general de CFE Distribución, en conferencia de prensa este miércoles.

Sin especificar cuál es el modo en que operan las compañías, el directivo explicó que el año pasado la empresa detectó 25 servicios de industriales que operaban de manera irregular.

Si bien, la CFE recuperó 48 millones de pesos al detectarlos, dijo Nevárez, esta cifra no es muy significativa para la compañía, que en 2019 sumó pérdidas por robo por 25 mil 947 millones de pesos.

Las compañías con servicios irregulares son de industrias como la hotelera y maquiladora.

En 2019, la eléctrica nacional presentó mil 147 denuncias por hurto de electricidad en diferentes modalidades. No se especificó cuántas de estas fueron hacia clientes industriales.

“Esos son los ‘diablotes’ a los que se refirió en su momento el director de la CFE, el licenciado Bartlett, y hay que decirlo que sí hay muchas empresas que no pagaban la luz, y se está en ese proceso de que paguen todos”, dijo Luis Bravo, coordinador de comunicación de la eléctrica.

“No es justo que haya empresas enormes, que generan enormes recursos para su beneficio y que no paguen la luz y que se le corte a una persona que no pagó, a la gente en comunidades o en lugares a la gente de escasos recursos, y que no tiene para pagar la luz y a ellos sí se les corta la luz”, completó.