CFE dice en video que pagó multa de 2 mil mdp por certificados; después lo borra y alega un error

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) admitió este lunes en un video difundido en sus redes sociales, que no pagó una sanción de 2 mil millones de pesos en 2018 por incumplir con la adquisición total de Certificados de Energías Limpias (CELs), aunque después retiró la grabación y alegó un error en el mismo.

Luis Bravo, coordinador de comunicación corporativa de CFE, explicó que dicha aseveración en el video se debió a una interpretación errónea en la realización del guion.

En la grabación, que fue retiradA hace unas horas, la eléctrica nacional aseguró que el año pasado se vio obligada a pagar 2 mil millones de pesos por adquirir sólo siete de los 13 millones de certificados a los que estaba obligada.

La empresa, dijo Bravo, sí tiene sanciones al respecto. Sin embargo, no otorgó el monto de las multas.

“Lo que tuvimos que haber dicho es que esos 2 mil millones de pesos es el monto que va a dejar de pagar la CFE porque ya no va a necesitar comprar CELs en el mercado”, indicó.

En el video, que también fue difundido por Rocío Nahle, secretaria de Energía, se aseguraba que las tarifas eléctricas habían sido afectadas por dicha sanción.

En el mismo, la eléctrica nacional indicó que con la regulación recién emitida por la Secretaría de Energía, mediante la cual las plantas de la CFE podrán emitir Certificados de Energías Limpias (CELs), estos instrumentos puestos en marcha en el sexenio pasado dejarán de ser un negocio.

“La CFE, en sus áreas de suministradores de servicios básicos y de servicios calificados, ya no tendrá que salir al mercado a comprar certificados (...). El precio del CEL se reducirá y dejará de ser un negocio, puesto que el principal comprador, que era la CFE, ya no saldrá al mercado, ya no habrá demanda y la oferta estabilizará su precio”, indica el video institucional.

Estos certificados pueden ser considerados como títulos financieros,ya que son intercambiados entre generadores y consumidores dentro del mercado eléctrico. Actualmente su valor ronda los 18 dólares, según la CFE.

Hasta octubre, los CELs eran instrumentos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para validar la energía producida en centrales eléctricas de nueva construcción mediante métodos limpios. Con el cambio a la regulación, la centrales de la compañía nacional también serán candidatas.

Hasta ahora, el principal consumidor de los CELs es la CFE. En 2018, la eléctrica nacional debía cumplir con la adquisición de 13 millones de certificados, pero solo acreditó 7 millones, por lo cual debió pagar una sanción de 2 mil millones de pesos, reveló en el video.

Las compañías privadas ya habían señalado anteriormente que esta regulación derribaría el precio de los certificados y quitará rentabilidad a las plantas construidas en años pasados.