Certeza para inversión en petróleo y gas

El actual gobierno no cambiará la reforma energética y dará certeza a los inversionistas que ya apostaron por el mercado energético y a los que aún están por llegar, dijo este martes la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

“Este gobierno decidió no modificar la ley, vamos a continuar con la ley como está”, dijo al referirse a la reforma energética en su conferencia magistral dentro del Foro Oil & Gas, oportunidades del sector energético en la 4T, organizado por El Financiero.

“Somos un gobierno serio, vamos a darle garantía, certeza a los inversionistas que ya están aquí, que llegaron o que van a llegar, partimos de ahí”, aseguró.

Al inicio del actual sexenio, el gobierno federal anunció la suspensión de las rondas petroleras. En diversas ocasiones, la titular de la dependencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador han manifestado que revisarán los resultados de los contratos ya adjudicados para definir el futuro de las licitaciones.

“Hemos tratado de apoyarlos, también se les dijo: no vamos a dar más contratos por el momento porque necesitamos ver el resultado de los 107 que ya se entregaron”, dijo Nahle. “No hay un resultado, no han llegado las inversiones como se habían prometido y para eso estamos ayudándolos, que lleguen las inversiones, que perforen, que saquen petróleo. Nos interesa muchísimo la producción”, agregó.

La titular de la dependencia resaltó que no se trata de solo una revisión a las empresas ya ganadoras de las licitaciones, sino de simplificar los procesos burocráticos y fomentar la producción en conjunto para revertir la tendencia de declinación en la producción de crudo.

“Ese es el primer paso, somos un país petrolero y no podemos renunciar a la riqueza que tenemos”, dijo en cuanto a la prioridad de aumentar la producción de petróleo hasta 2.6 barriles diarios a finales del sexenio.

Nahle explicó que se busca dar certeza a la inversión a pesar de la cancelación de algunos proyectos puestos en marcha en la anterior administración, como la cuarta subasta eléctrica y dos líneas de transmisión. “¿Para qué hacer una cuarta subasta, si no han terminado las tres subastas anteriores de instalarse, si no hemos terminado de hacer las consultas y darle certeza a los inversionistas de que van a invertir en un lugar en donde no van a tener problemas?”, dijo en el Foro Oil & Gas.

Arreglar Tula costará 2 mil mdd

Para reconfigurar la refinería de Tula, Hidalgo, Petróleos Mexicanos tendrá que desembolsar cerca de dos mil millones de dólares, estimó Nahle.

La refinería de Tula, una de las seis con las que cuenta Pemex, fue reconfigurada durante el sexenio anterior por la empresa brasileña Odebrecht, por un costo estimado de mil 500 millones de dólares.

Las obras, que consistieron en la construcción de una planta de coque, no dio el resultado esperado, que era aumentar entre 8 a 10 por ciento más de gasolina de los residuos pesados de crudo.

Sin embargo, “hubo un sobreprecio y una sobreestructura”, detalló Nahle sobre el proyecto. Odebrecht es la empresa implicada en el caso Lava Jato y la cual es investigada por haber sobornado a funcionarios de al menos 10 países latinoamericanos.

“Se hizo esa planta que en un momento se dijo iba a costar mil 500 millones de dólares. Ahora nos dicen que se necesitan otros 2 mil millones de dólares”, señaló.

Sobre la refinería de Dos Bocas que inició construcciones el pasado domingo, Nahle reiteró que el proyecto se construirá en tres años.

“¿Por qué no podemos hacer una refinería en tres años si ya se hizo? ¿quién dice que no? ¿Es un reto? Sí, sí es un reto, necesitamos un trabajo acelerado y lo vamos a hacer”, se comprometió Nahle frente a los asistentes.