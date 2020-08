Centro de Conciliación actuará proactivamente

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) no esperará a que Estados Unidos o Canadá impongan sanciones a México por posibles violaciones laborales, por el contrario, actuará “proactivamente” con estados, patrones y sindicatos para que todos cumplan con las nuevas obligaciones de la reforma laboral y se garantice la libertad sindical y la negociación colectiva.

Así lo sostuvo en entrevista con El Financiero, Alfredo Domínguez Marrufo, quien fue designado por el Senado para ocupar el cargo de director general del CFCRL, un nuevo órgano que será eje rector del nuevo sistema de justicia laboral para democratizar el mundo laboral, cuyo inicio de operaciones se prevé sea en noviembre próximo.

“El Centro está en línea de actuar proactivamente y no esperar a que alguien de fuera nos diga que estamos mal. Digamos que ‘la ropa sucia se tiene que lavar en casa’ en términos de que tenemos que adecuamos al nuevo modelo. Sabemos que pueden llegar quejas, pero debemos estar preparados para actuar en caso de denuncia o de solicitud de reparación de una denegación de derechos, no esperaremos a que nos sancionen”, sostuvo.

El exsubsecretario del Trabajo afirmó que desempeñará su gestión con “absoluta autonomía” y subrayó que el Centro será independiente porque, si bien tendrá una Junta de Gobierno integrada por las secretarías del Trabajo y de Hacienda, también estarán presentes instituciones autónomas como el INE, INAI y el INEGI.

En cuanto al otorgamiento de “tomas de nota”, aseguró que durante su gestión como subsecretario en la STPS, se otorgaron esos reconocimientos sindicales con base en criterios jurídicos y no políticos, aunque consideró que en varias entidades todavía se trabaja con criterios distintos a los que marca la Ley.

“El Centro Federal eso es lo que va a evitar y lo que va a desterrar. Esperemos que se entienda que si no se adecuan los estatutos a las nuevas reglas, no vamos a poder registrar nosotros las tomas de nota, es decir, si en sus reglas internas no hay voto personal libre, directo y secreto, no habrá aprobación de contratos”, prometió.

Si bien garantizó que el Centro Federal contará con el presupuesto suficiente para operar, “vamos a trabajar en la lógica de austeridad republicana que creo que podemos hacerlo de una manera racional y eficiente, en todo caso, lo que implica es establecer medidas de austeridad en gastos como viáticos o gastos administrativos que no afecten las funciones estratégicas del Centro”.

Domínguez Marrufo destacó que los sindicatos “acuerpados” en el Congreso del Trabajo, donde están CTM, CROM o CROM, así como sindicatos independientes, son los que están más interesados en cumplir con los nuevos requerimientos de la reforma laboral.