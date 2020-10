Prevén centralizar permisos de energía en CRE

Los permisos para obtener energía quedarán centralizados en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y dejarán de ser otorgados por las jefaturas de este organismo, según un acuerdo interno, cuya copia tiene El Financiero.

Ramses Pech, asesor de economía y energía, explicó que el acuerdo comunica a las áreas que otorgan los permisos de almacenamiento y transporte de energía eléctrica y de hidrocarburos, que por el momento se limiten a darlos o seguir con los procesos para proporcionarlos.

Los permisos podrán ser otorgados hasta que se faculte al organismo de gobierno como única entidad para otorgarlos.

“Para ello debe haber una junta de consejo extraordinaria del órgano de gobierno de la CRE, en donde este acuerdo se dictamine y posteriormente se publique en el Diario Oficial”, detalló el analista.

“Y es que las jefaturas y las áreas donde se analizaban y otorgaban los permisos de hidrocarburos y de la parte eléctrica, ya no van a ser las facultadas para darlos. La intención es centralizar para que se pueda determinar a quien se le da el permiso y a quien no. Lo que están tratando de buscar es que los permisos no se den a diestra y siniestra”, comentó.

Pech destacó que lo importante del cambio es que quede establecido que se puedan reducir los tiempos para obtener permisos, a fin de tener lo más pronto posible las inversiones dentro de México.

“Si este cambio no es una mejora y significa un retraso y una discriminación de quien otorga los permisos, de nada sirve, porque todo se va a centralizar en la decisión de alguien”, advirtió el especialista.

Señaló que es necesario considerar que con el nuevo tratado de libre comercio, México requiere proteger a las inversiones de EU y Canadá.

Por su parte, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, comentó que la intención del acuerdo es que la nueva demanda de energía la cubra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lugar de las asociaciones privadas.

Destacó que el cambio afectará a todas las empresas que conformaron sistemas de cogeneración de energía, porque ya no podrán venderla libremente.

Entre estas empresas se encuentran Femsa, Bimbo y General Motors.

Precisó que en 1997, cuando se creó la CRE, se otorgaron los primeros permisos de cogeneración y surgió la figura de productor independiente de energía, lo que permitió que más de la mitad del parque de generación eléctrica del País pertenezca al sector privado.

“Con una figura de abastecimiento, las tiendas OXXO, en lugar de comprar la energía a la CFE, se asocian con un generador de energía, como Iberdrola o Gamesa, y juntos crean una sociedad de abastecimiento”, mencionó.

“Alguno de los socios genera la electricidad y se la da a los diferentes miembros, y con ello no tienen que pagar energía, porque es su propia energía la que están consumiendo y solamente pagan el porteo, o la transmisión”, aclaró.

Actualmente, con el acuerdo interno de la CRE, ya no se permiten modificaciones en la estructura accionaria, por lo tanto, las sociedades de abastecimiento ya no pueden traer nuevos socios o sacarlos.

Monroy concluyó que con ello se busca es que la nueva demanda de energía la cubra la CFE, en lugar de las asociaciones privadas.

Te puede interesar:

Reactivan 20 productoras de carbón operaciones con CFE