CCE promoverá leyes para que el Gobierno pague a tiempo la devolución de impuestos a Pymes

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) promoverá normas y leyes para que la devolución de impuestos a pequeñas y medianas empresas (Pymes) por parte del Gobierno se agilice, dijo este lunes su líder, Carlos Salazar Lomelín.

Además, señaló cinco acciones que los propios empresarios deben procurar para juntos erradicar la corrupción.

“Vamos a promover en el Consejo Coordinador Empresarial normativas y leyes que hagan que a ti te paguen a tiempo; que de alguna manera tú recibas el fruto de tu trabajo, de tus productos, con la cantidad de días que tú le diste de crédito a tu cliente", apuntó.

Lomelín señaló que no es posible que las Pymes estén financiando a las grandes empresas, y que de alguna manera, se sufra por falta de capital de trabajo.

"No es posible que no te paguen la devolución de impuestos que te corresponden, y tengas que ir a pedir prestado cuando, al final, el Gobierno, la autoridad, no te esté devolviendo a tiempo el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus productos”, refirió el líder empresarial.

También informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) convocó al sector privado a una nueva iniciativa, pero que el tema de la corrupción es un principio de comportamiento de todos.

“Como agentes económicos ayudemos a que este país, ahora sí, a que se erradique la corrupción” y añadió que “en el futuro, las organizaciones empresariales te daremos una alternativa. Y la alternativa es abrirte una línea de comunicación, donde tú puedas denunciar cualquier acto de corrupción. Juntos vamos a lograr que no haya corrupción”, señaló.

Acciones contra la corrupción

-No engañar al consumidor al vender menos cantidad de la debida, con empaques engañosos o con productos que no satisfagan de acuerdo con la necesidad por la cual se está pagando el dinero.

-El pago de impuestos debe ser un compromiso claro para que haya congruencia al pedirle “al Gobierno que cumpla cuando nosotros no estamos definitivamente cumpliendo con nuestras obligaciones como agentes económicos fiscales, y las contribuciones que tenemos que hacer en las diferentes localidades”.

-Cumplir con los trabajadores, sus salarios adecuados, pago de contribuciones sociales, así como el cuidado del medio ambiente, también son acciones a las que el empresariado debe comprometerse con una visión incluyente.

“Si tú cumples con esto, tendrás siempre la capacidad y la posibilidad de que puedas tú exigirle a la autoridad que cumpla con lo que tiene que cumplir”, apuntó.