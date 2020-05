Casas de empeño se preparan para atender a las familias

Las casas de empeño del país se preparan para un incremento en sus operaciones ante la paralización de actividades causadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, dijo Joel Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre).

“Evidentemente en las siguientes semanas estaremos viendo movimientos, es imposible preverlos porque es una situación atípica”, dijo en entrevista con El Financiero.

De acuerdo con el ejecutivo, el número de empeños que se ha registrado a partir de los anuncios oficiales que se hicieron el 22 y 23 de marzo, por parte del Consejo de Salubridad General, provocaron en una primera etapa un aumento marginal en las operaciones de empeño; sin embargo, en fechas recientes los números se han estabilizado.

De acuerdo con datos de la Amespre, que agrupa a tres mil 500 de las siete mil 700 casas de empeño que están registradas ante la Profeco, llevaron a cabo 61.1 millones de operaciones en el 2019, lo que significó, en términos reales, poner en circulación 73 mil millones de pesos, a razón de 125 mil operaciones diarias.

“Lo que hemos visto es que la gente sigue acudiendo a las casas de empeño. Tan sólo al Estadio Azteca le caben más de 110 mil personas, nosotros llenamos un poquito más el Estadio Azteca con operaciones diarias, por 125 mil”, comentó Rodríguez, y explicó que en esta temporada se tienen más operaciones de empeño que de desempeño.

Foto de Lucía Flores

No venderán joyería

Las casas de empeño son consideradas como actividad esencial, pero funcionarán exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas, evitando la venta de artículos que la autoridad no considere esenciales, de acuerdo con el decreto para su operación durante la emergencia, publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación.

“Las casas de empeño podemos vender herramientas, porque es una actividad esencial, por lo tanto, lo que podemos vender está directamente relacionada con las actividades esenciales. No podemos vender joyas, no es una actividad esencial, por lo pronto”, dijo Rodríguez, por lo que los usuarios no podrán comprar joyería durante la contingencia programada inicialmente hasta el 30 de este mes.