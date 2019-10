Carlos Aceves, líder de la CTM, deja la puerta abierta a salir del organismo por problemas de salud

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, dejó la puerta abierta a su salida de la central obrera al argumentar que tiene serios problemas de salud que no le permiten desenvolverse completamente en sus actividades como líder obrero y senador del PRI.

Durante la presentación del libro "La CTM a más de 80 años de su historia", que tuvo como escenario el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el dirigente hizo un recuento de su vida sindical en la central obrera, desde que empezó a trabajar a los 14 años como aprendiz hasta los años actuales en los que ve como un "sueño" ser secretario general de la confederación.

Aceves dijo que el exlíder sindical, Joaquín Gamboa Pascoe, quien falleció el pasado 7 de enero de 2016, les decía que el término de "secretario general" implicaba salir con los pies por delante, es decir, hasta que murieran, lo que hasta ahora ha sido así.

Sin embargo, Aceves del Olmo dijo que eso puede cambiar ahora porque él tiene problemas de salud y necesita ser operado.

"Hoy tenemos una reunión nacional en CTM con secretarios generales de sindicatos nacionales y federaciones donde recalco cuáles son las obligaciones de los dirigentes sindicales, ¿y por qué lo hago?, porque he estado verdaderamente enfermo, porque estoy pasando una situación muy difícil.

"El Senado me da toda la facilidad para que de repente no esté, pero trato de servir de algo, y voy a hacer lo propio en la CTM, pero creo que cuando a mí me fallen estas cosas que recordé, ya no debo estar en la CTM porque no se me debe de olvidar nunca", sostuvo.

Y agregó: "y a lo mejor cambiamos lo de salir con los tenis de fuera porque también podría estar trabajando o descansando en la casa. Mi familia está preocupada, no tengo cáncer pero me tienen que cortar la pierna derecha".

Al final de la presentación del libro, Aceves negó en entrevista que este lunes vaya a pedir licencia ante los dirigentes sindicales de la CTM; sin embargo, apuntó que, si excepcionalmente tuviera que retirarse, "lo haré de la forma más limpia" y aseguró que hay liderazgos en la central obrera que pueden sustituirlo.

Cuestionado sobre la "embestida" del Gobierno actual contra el sector obrero que es a fin al PRI, respondió que "ya pasó lo de (Carlos) Romero Deschamps, ahora sigue lo de Joel Ayala (que anunció su salida del PRI) y después a lo mejor sigue Carlos Aceves que tiene enfermedades".

Al final del evento, dirigentes sindicales y patronales felicitaron a Aceves del Olmo por su trabajo y se despidieron de él, al punto que el líder de la CTM derramó lágrimas y tuvo que pedir a sus asistentes pañuelos. En tanto, trabajadores de la CTM dijeron que fue una "despedida sorpresiva" de su jefe.

Al evento también asistió su esposa Lucí Nieto, sus hijos, nietos y más integrantes de su familia; ya que todos los invitados se habían retirado del Alcázar del Castillo de Chapultepec, Aceves y su familia se tomaron la foto del recuerdo.

Aceves del Olmo estudió Economía y Administración. Ha sido tres veces diputado federal, dos veces senador y una vez Diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Inició en la CTM como director de la sección 15 de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF). En 2010 fungió como secretario General Sustituto de la CTM y en 2016 asumió como secretario General de la CTM.

Es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1959.

Ha laborado como consejero de Administración del Infonavit, representante obrero de la Condusef y miembro de la Asamblea General del IMSS.