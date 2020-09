Candidatura a la OMC no progresó por falta de apoyo de la Unión Europea: Jesús Seade

Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, señaló el viernes a través de una videoconferencia que su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue extremadamente bien recibida alrededor del mundo, pero le faltó el apoyo de la Unión Europea para que su postulación pudiera seguir avanzando.

“De los cuatro gigantes de la OMC que son la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, tres de los cuatros me dieron su apoyo, pero Europa decidió tomar una posición como bloque a favor de África”, dijo.

Seade detalló que, aunque contaba con el respaldo de diversos países en todos los continentes, el consenso de la OMC determinó que no solo hacía falta contar con amplios apoyos, sino también con una diversidad de apoyos.

“La resolución que se dio fue que no tenía suficientes apoyos entre los países desarrollados. No contaba con Europa, ellos decidieron apoyar la rotación geográfica y de género”, reveló.

Jesús Seade explicó que cada país miembro podía votar por cuatro candidatos de su preferencia, por lo que Europa decidió apoyar en bloque a las tres candidaturas africanas (Nigeria, Kenia y Egipto) y a la aspirante de Corea del Sur.

El peso de la Unión Europea en la elección es fundamental, ya que contribuye con el voto de 27 países miembros, según el sitio web de la organización.

El también negociador principal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) afirmó que quedó satisfecho con la experiencia, ya que Estados Unidos, Japón y China confiaron en su proyecto.

“Si a una candidatura la apoya Estados Unidos y China para que sea el intermediario (en la guerra comercial que tienen) para que saque las cosas del hoyo, quiere decir que algo está bien”, apuntó.

Asimismo, el experto negociador agregó que contó con el respaldo unánime de América Latina, incluido Brasil.

Hacia adelante, Jesús Seade expresó que no ‘regresará’ a la subsecretaria de América del Norte, ya que jamás salió de ella, por lo que durante los próximos días arribará a México para continuar desempeñándose como subsecretario.

“En todo este tiempo no he estado en receso, la candidatura y la Subsecretaría han continuado siendo (trabajos) de tiempo completo, lo que ha habido necesidad de sacrificar ha sido la dormida, ha sido un periodo muy cargado, pero yo estoy en comunicación constante con el canciller (Ebrard), nunca he dejado el puesto, y en los próximos días regreso a México como subsecretario de América del Norte”, aseveró.

Agregó que la postulación de México ante la OMC sirvió para refrendar que el país está comprometido con el comercio multilateral, y aunque se dice que hubo aspectos políticos que pudieron haber dañado su candidatura, él no lo cree así.

“Se habla de otro tipo de cuestiones, (como los) energéticos, (y aunque) ha habido cambios en esa política nunca me llegaron cuestionamientos en ese terreno”, aclaró.

Respecto a su candidato favorito para ocupar la dirección general de la OMC, Seade destacó la participación de las candidatas de Nigeria y Kenia, aunque no ve con malos ojos la postulación coreana.

“La candidata que a mí me gusta mucho es la coreana, fue ministro de comercio, es una persona que haría un papel extraordinario, al principio la veía con una personalidad no muy echada para adelante, pero fue una mala percepción, durante la campaña demostró ser una candidata muy fuerte”, confesó.