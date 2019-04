Candidato a la CRE abandona comparecencia en Senado

Edmundo Sánchez Aguilar, uno de los doce candidatos para ocupar una de las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), abandonó su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado por considerarla una "pérdida de tiempo".

El doctor en finanzas por la Universidad de Columbia se negó a contestar la mayoría de las preguntas hechas durante la comparecencia que se llevó a cabo este lunes.

Ante la negativa, los legisladores mostraron su descontento y el candidato abandonó la sesión.

"Es inútil hablar ante oídos sordos", dijo a su salida.

“Deberían de pasar el tiempo en acciones propositivas, constructivas. Perdonen la expresión, se ha cuestionado mucho el perfil de los candidatos, yo no soy quien para defender el perfil de los candidatos pero no hay a quien irle. No sé quién es más burro, los perfiles o los senadores”, comentó a medios al finalizar su comparecencia.