Cancelación de fondo climático impediría a México cumplir metas del Acuerdo de París

Con la cancelación del Fondo Nacional de Cambio Climático que reacababa recursos para combatirlo, México se encamina a no respetar los Acuerdos de París en el marco de las Naciones Unidas.

“En total, para 2021, el gobierno mexicano planea invertir solo el 1.1 por ciento de su gasto público en actividades para enfrentar el cambio climático, sin mencionar que algunas no son del todo amigables con el ambiente.

“Entonces no es solo la desaparición del fondo, sino que las prioridades del actual gobierno van en sentido contrario, y esto en su conjunto pone en alto riesgo el cumplimiento del Acuerdo de París”, advirtió Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina.

La especialista de la ONG que agrupa a la sociedad civil e instituciones académicas, explicó que la cancelación de dicho fondo manda una mala señal a diversos actores, incluidos los cooperantes, que durante años han apoyado a México en la lucha contra el cambio climático.

Guzmán dijo que si bien el fondo requiere ser fortalecido, su desaparición reduce la posibilidad de movilizar más recursos como el impuesto al carbono, o los provenientes del futuro sistema de emisiones.

La exdirectora de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) añadió que los riesgos inmediatos son que existen recursos que estaban comprometidos para dos convocatorias que debían salir el año pasado, de las cuales solo salió una, donde se aprobaron ocho proyectos que aún no han recibido recursos. La segunda convocatoria no ha salido y se teme que con la extinción estos recursos no se habiliten.

“El problema es que el mercado y el contexto internacional ya están marcando las pautas, como el incremento a inversiones en movilidad sostenible, transición energética, y otros temas en los que México ahora está retrocediendo, entonces si dejamos solo al comportamiento del mercado, sin planeación pública, el costo de la inacción será mucho mayor”, aseveró.