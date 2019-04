Cambios que propone PRI en contratación colectiva van en contra del T-MEC: Luisa María Alcalde

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, rechazó los cambios en contratación colectiva que propuso el PRI al predictamen de la reforma laboral, en el sentido de "desregular" requisitos como la constancia de representatividad que deben tener los sindicatos para comprobar el respaldo de los trabajadores.

"No estaríamos de acuerdo con ese planteamiento porque de lo que se trata justamente es que haya una constancia de representación para que realmente se acredite que se tiene un respaldo de los trabajadores para poderme firmar un contrato colectivo de trabajo", dijo la funcionaria federal.

El diputado Isaías González planteó a la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que la iniciativa de Morena de reforma laboral "sobreregula" la contratación colectiva en casos como la existencia de sindicatos únicos en una empresa.

Sin embargo, la iniciativa de Morena establece que, aun sean sindicatos únicos, para garantizar que el sindicato es representativo, la solicitud de determinado gremio deberá acompañarse de un listado en el que se acredite que cuenta con el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo.

Alcalde dijo que la constancia de representatividad es un tema que está contemplado en la reforma constitucional en materia de justicia laboral y, sobre todo, es un compromiso del país en el Capítulo Laboral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para garantizar una "real" contratación colectiva.

"Esto es lo que han venido haciendo ahora: que se firma (un contrato) a espalda de los trabajadores porque los sindicatos no necesitan esa comprobación de que se tiene que contar con legitimidad, de que tienes el respaldo de los trabajadores; entonces es importantísima (la reforma)", expuso.

Entrevistada al término de la firma de colaboración entre la STPS y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que busca consolidar la justicia laboral y coadyuvar en la implementación de la reforma, Alcalde dijo que la mañana de este martes se reunió con diputados de Morena para dialogar sobre la reforma.

"Queremos que sea aprobada la iniciativa, es muy importante para nuestro país esta transformación en materia laboral, es fundamental que ya tengamos las leyes reglamentarias y que también podamos cumplir con lo que México se comprometió en el T-MEC, creo que las condiciones están dadas y creo que es muy factible que la reforma pueda discutirse y aprobarse", confió.

En cuanto a la huelga en la UAM que suma 67 días, Alcalde dijo que seguirán dialogando con el sindicato; sin embargo, se pronunció por buscar mecanismos de arbitraje en conflictos donde estén involucradas instituciones educativas, con lo que la huelga continuaría pero se evitaría que los alumnos pierdan clases.

Cuestionada sobre si la huelga en la UAM puso fin a un periodo de paz laboral, la funcionaria respondió que "lo que ya no hay es un control por parte del gobierno, es una mentira que no había conflictos o huelgas, lo que pasa es que no se reconocían. Nosotros apostamos al diálogo".