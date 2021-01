Cambio en regulación energética en México activará mecanismo de solución de controversias del T-MEC, estima Comce

La preocupación de los empresarios estadounidenses por el cambio de reglas en el sector energético mexicano podría activar el mecanismo de solución de controversias instaurado en el nuevo T-MEC, señaló Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

Aunque para esto, la carta enviada por tres secretarios de la administración de Donald Trump, en la que expresan dicha preocupación, tendría que ser ratificada por la administración entrante de Joe Biden y de ser así, el gobierno tendría que responder.

“Si se ratifica, es uno de los temas que tendremos que llevar al mecanismo de solución de controversias, que es una de las novedades de este T-MEC para analizar primero si realmente no estamos cumpliendo y de ser así, México qué ofrece para solucionarlo. A mí me parece que no es correcto, pero habrá que esperar a que sea ratificado”, dijo.

Los mecanismos de controversia no se activan en automático, es un proceso de comunicación, primero, para resolver las consultas. Si la administración entrante en Estados Unidos ratifica la duda, habrá que responder por parte de las autoridades mexicanas.

“Primero, tendríamos que recibir una consulta por parte del gobierno americano sobre algún tema en específico, en este caso están hablando del tema energético. México responde a esa consulta y puede quedar el tema si el gobierno americano queda satisfecho; de lo contrario, pueden solicitar llevar el tema a un panel y ahí se tendría que definir quienes serían los panelistas y cómo actuaría este panel y daría una solución”, explicó al destacar que la carta enviada la semana pasada es una preocupación sobre los cambios en el tema de energía, más no una demanda.

La nueva administración en Estados Unidos tomará posesión el miércoles y habrá que esperar a ver si hace la ratificación.

“Estamos muy temprano para tomar conclusiones de todo esto, se están empezando hacer los primeros contactos, todos los secretarios de México se han empezado a contactar con ellos y veamos qué ocurre”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al aceptar que ese cambio en las reglas en el sector energético, será un cambio que el gobierno deberá aclarar y más cuando el presidente Joe Biden tiene interés en el desarrollo de las energías renovables.

“Este será un tema que será importante en la relación con Estados Unidos, el segundo tema será el TMEC y el tema laboral”, señaló.

Falta de diálogo con el gobierno

La carta enviada por los funcionarios estadounidenses sobre la incertidumbre de los procesos regulatorios en el sector energético, es una extensión de lo que al interior del país han manifestado los empresarios sin encontrar eco entre las autoridades.

“Hay una falta importante de diálogo, no hay una mesa en la que nos podamos sentar a platicar, no hay apertura para conversar estos temas importantes. Lo que tenemos hoy en México en el sector energético es mejorable y estamos dispuestos a ese diálogo sin que hayamos encontrado ese eco del lado del gobierno”, dijo Roger González, presidente de la Comisión de Energía del CCE durante conferencia de prensa en la que reconoció lo preocupante que resulta que entidades del exterior estén alertas de este tema y en este caso, es el socio comercial más importante.

“En el sector privado hay apertura para revisar lo que se tenga que revisar y mejorar lo que se pueda mejorar en temas de regulación energética en el país”, apuntó.

