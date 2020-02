Busca Hacienda agilizar el repunte de la economía

Luego de que se confirmó la contracción económica de México de 0.1 por ciento durante 2019, el primer dato negativo en 10 años, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, reconoció que al gobierno federal le preocupa que la economía no crezca, pero aseguró que se están sentando las bases para que en 2020 mejore la situación.

“Siempre preocupa que la economía no crezca más, es decir, cuando la economía crece más siempre hay mayor empleo, y mejores condiciones económicas para todos, pero es algo que probablemente primero iba a pasar por la parte baja del ciclo mexicano y por la sincronización que hubo en la desaceleración”, indico el funcionario.

Entrevistado en Palacio Nacional, dijo que ante el nulo crecimiento observado el año pasado, “lo que tenemos que hacer es cómo buscamos que haya una salida de eso lo más rápido posible”.

Herrera consideró que la contracción económica del año anterior se explica porque hubo una desaceleración global y en México, “pero nosotros creemos que estamos sentando las bases para un crecimiento en este año, la información preliminar que tenemos de ventas, de consumo, etcétera, así nos lo indican y en eso estamos trabajando”.

Mencionó que desde Hacienda se están realizado tres acciones para dinamizar el crecimiento: acelerar los procesos de licitaciones y de adquisiciones, de tal forma que 95 por ciento del presupuesto carretero ya fue asignado; acelerar proyectos conjuntos con los estados, y lograr soluciones adecuadas para atraer inversiones del sector privado.

“Movimos el ciclo de gasto de gobierno, y el gasto en este año está empezando muchísimo más rápido que cualquier año”, indicó.

En cuanto al impacto del coronavirus, dijo que puede tener efectos en la economía, aunque, matizó, “también puede haber un efecto igual o más fuerte en la vida económica si se toman medidas de más”, como sucedió en 2009 con la influenza H1N1 cuando las autoridades locales decidieron cerrar los negocios aun sin tener una opinión de salud.

Se debe incentivar la inversión

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que para la economía presente un mayor crecimiento económico lo más importante es reactivar la inversión privada, que ha sido la gran ausente y registró una fuerte contracción en el año anterior.

“Es lo que más debemos cuidar y empujar, saber cómo podemos incentivar al sector privado para que empiece a invertir en serio”, dijo el funcionario en entrevista con El Financiero Bloomberg,

Para el subgobernador, a pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en los cuatro trimestres de 2019, no hay suficiente evidencia para afirmar que estamos en recesión.

Señaló que el fenómeno tiene tres características, que es la duración de caída en la economía, que sea significativa y generalizada; sólo se cumple con la primera, y no queda claro que sea significativa, dijo.

En estancamiento

El PIB se contrajo 0.14 por ciento durante el cuarto trimestre del 2019, respecto al trimestre previo, con lo que acumuló 4 periodos consecutivos a la baja, según los registros del INEGI.

Lo anterior representó su mayor periodo de contracción en al menos 16 años, desde 2003, a partir de que hay registros disponibles.

“Los resultados presentados en los trimestres pasados corresponden a una desaceleración y no a una recesión, las caídas fueron cercanas a 0.1 por ciento no necesariamente es una caída muy profunda en la actividad económica y no es generalizada en todos los sectores, entonces no podríamos estar en una recesión”, afirmó James Salazar, subdirector de análisis de CI Banco.

Fueron varios elementos que afectaron a la economía del país, “de manera global, el proteccionismo comercial de Estados Unidos por el presidente Donald Trump, generó una contracción del comercio”, indicó Ernesto O’Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica.

Agregó que por el lado interno, una “serie de decisiones de políticas públicas le pegaron a la confianza y eso generó la contracción de la inversión”.

La caída de 1.8 por ciento anual en la actividad industrial fue lo que arrastró principalmente al PIB en el año anterior, luego de un avance de 0.5 en 2018

Por su parte, el sector servicios registró una fuerte desaceleración, ya que pasó de un crecimiento de 2.9 por ciento en 2018 a sólo 0.4 por ciento en 2019. En las actividades primarias el avance se moderó de 2.4 a 1.9 por ciento.

Con información de Amílcar Salazar y Cristian Téllez.