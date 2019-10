Bosco de la Vega le pide a AMLO un presupuesto equilibrado para el sector agro

En el marco de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, pidió que, al sector al que representa, se le otorgue un presupuesto equilibrado que le permita a la agricultura comercial seguir alcanzando una producción y generación económica significativa.

“Nuestra propuesta de presupuesto, estamos hablando de 76 mil millones de pesos, quedamos en 46 mil, entonces queremos venir, exponer, traerle todos lo casos, temas sanitarios, temas de las embajadas, los agregados agrícolas que están en las embajadas, el tema de las representaciones comerciales de Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), presupuesto, sanidad”, dijo De la Vega al ser entrevistado en Palacio Nacional.

De la misma forma, destacó que, si el presupuesto para el sector ‘agro’ se sigue manteniendo alrededor de 30 por ciento debajo de lo que se les otorgó en el presente año, que es la cifra que se está considerando en el proyecto de presupuesto, el objetivo del gobierno de alcanzar la autosuficiencia alimentaria no iba a poder ser materializado con éxito.

“Si no hay presupuesto para el campo y nos descuenta el 30 por ciento que nos están descontando no se va a poder lograr (la autosuficiencia alimentaria). Totalmente de acuerdo en apoyar a los más pequeños… lo que no estamos de acuerdo es que al sector productivo, la agricultura comercial, se le desmantele con los representaciones en el extranjero, con el tema de las representaciones de la secretaría de economía, con presupuesto”, expuso De la Vega.

No obstante, el empresario se mostró optimista ante un virtual incremento en lo estipulado para el sector que depende de la Sader.

“Sí estamos muy preocupados por el sector, pero salimos tranquilos (de la reunión), van a ser atendidos y vamos a apoyarlos y tenemos un embajador aquí que es Alfonso Romo”, agregó.

Recordó que el sector agropecuario está rompiendo récord con un superávit en exportaciones con casi 6 mil 800 millones de dólares, más de 19 mil millones de dólares exportados y pronosticó cerrar el año con 10 mil millones más.

Finalmente, adelantó que será la próxima semana cuando se lleve a cabo una nueva reunión con el presidente antes de que se tome la decisión final con respecto al presupuesto 'agro'.