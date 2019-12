Bolsas sufren ‘sequía’ de OPIs y salida de emisoras

Las puertas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se han abierto para registrar un mayor número de salidas de emisoras que de entradas, en los últimos años, por lo que el mercado accionario mexicano se sigue contrayendo y no hay una perspectiva positiva al respecto.

En medio de una sequía de ofertas públicas iniciales (OPIs) que sufren las dos bolsas de valores desde hace dos años, la peor racha desde la historia moderna del mercado, la BMV perdió cinco emisoras por el desliste de acciones en ese periodo.

De acuerdo con datos de la institución bursátil, el número de OPIs que se han realizado en los últimos 11 años suman 31, es decir, 2.6 estrenos en promedio al año; mientras que en el mismo periodo se han deslistado 28 emisoras de la bolsa de valores, pero las salidas se han hecho más notorias en los últimos dos años de sequía en el mercado accionario, puesto que en noviembre del 2017 se realizó el último estreno en Bolsa.

También fue el primer año y medio con dos bolsas de valores operando en México, luego de 44 años de mantenerse sólo un centro bursátil. Aun así no se dio ninguna colocación de acciones.

“La llegada de empresas a Bolsa no solo ha sido cero, sino el resultado es negativo, debido a que se han deslistado empresas. Es por ello que no se puede incrementar el padrón de 150 empresas listadas en el mercado accionario mexicano, al contrario, se ha contraído (148). El número no ha sido cero, es negativo. El número no ha crecido porque son entradas y salidas”, explicó en entrevista con El Financiero José-Oriol Bosch, director de la BMV.

¿Por qué se van?

La automotriz Rassini; las entidades financieras Citigroup y Grupo Financiero Interacciones; la distribuidora de productos farmacéuticos, salud, belleza, Grupo Casa Saba; la minera de plata canadiense que opera en México, First Majestic Silver, y el Grupo Industrial Maseca, son algunas de las empresas que se han deslistado sus acciones recientemente de la BMV.

Lo anterior obedece a circunstancias propias de cada empresa, como fusiones o son adquiridas; quiebra e incontenibles problemas financieros, así como la migración al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Otras firmas incluso ya estaban suspendidas desde hace algunos años e iniciaron el proceso de salirse de Bolsa, explicó Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la BMV. Sin embargo, se vislumbra que las salidas no se han terminado. La puerta queda entreabierta y la historia podría repetirse en el 2020, señalaron.

La actual lateralidad del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) en los mismos niveles de hace cinco años, provoca que el mercado esté barato para colocar una OPI, lo cual resta aun más atractivo y eso no ayuda, detalló la BMV.

Aunado a ello, hay otras empresas que están baratas en el mercado, como Santander, que decidió comprar sus acciones. No ha dicho que se vaya a deslistar, pero el float, después de comprar, va a quedar tan pequeño que va a terminar por deslistarse, según expertos.

Por este motivo, se ve lejos el pronóstico de la propia Bolsa de que se alcancen 200 empresas listadas, pues aunque lograran materializar el potencial de 50 firmas que han estimado, “la aritmética en Bolsa no funciona así”, aseveró Oriol Bosch.