Bolsa mexicana desea resultados de BIVA tras no ver reflejados resultados positivos

A un año de arrancar operaciones la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aseguró que tiene derecho a exigir resultados porque no se ha recuperado lo que se invirtió, fragmentó el mercado y ha elevado los costos fijos, tanto de la plaza bursátil como de las casas de bolsa.

“La BMV, sus inversionistas y las casas de bolsa hicimos una inversión en sistemas de conectividad y en la creación del algoritmo de mejora ejecución. Yo tengo derecho a exigir resultados porque mis inversionistas me lo están exigiendo. La Bolsa es una empresa pública", comentó este jueves José-Oriol Bosch Par, director general de la BMV.

“A un año, el trading no creció; se fragmentó el mercado y nuestros costos fijos aumentaron (…) No podría dar un número exacto, porque también entran los costos de oportunidad, pero sí nos representó una inversión y BIVA no ha dado resultados, de acuerdo al plan atractivo que nos presentó la nueva Bolsa, íbamos a tener buenos resultados y recuperaríamos nuestra inversión”, puntualizó.

Altas tasas de interés mantienen rezagado al mercado

Los niveles de tasas de interés en el país e incertidumbre de los inversionistas por temas locales mantienen rezagado al mercado accionario mexicano frente a sus similares internacionales, aseguró Bosch Par.

“El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) acumula una caída en el año de 2 por ciento, pero en mi opinión es peor que las caídas de doble dígito del año pasado en las bolsas internacionales y mexicana, debido a que todas teníamos la misma tendencia, en cambio, este año, los demás mercados se han recuperado y en México seguimos rezagados", destacó.

“En México estamos viendo un rezago por incertidumbre de los inversionistas en temas locales e internacionales, y factores como los niveles de tasas de interés que tienen un impacto. Eso desincentiva a las empresas para financiarse en mercado de capitales, toda vez que un bajo crecimiento económico tampoco ayudan”, precisó el directivo.

Durante la ceremonia con motivo del estreno de la microfinanciera CrediClub en el mercado de deuda privada de la BMV, con una emisión de corto plazo por 47 millones de pesos, Oriol Bosch comentó que el mercado de deuda de corto plazo ha tenido un dinamismo importante, ya que los recursos se utilizan para el capital de trabajo.

El 'follow on' de Oil & Gas

Vista Oil & Gas, quien llevó a cabo la colocación del primer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) en la Bolsa Mexicana de Valores el 11 de agosto de 2017, por 11 mil 689 millones de pesos, regresa este viernes al mercado bursátil

“Oil & Gas regresa al mercado, con un folow on, con una colocación subsecuente a conseguir más financiamiento para invertir en nuevos proyectos. No tengo todavía el monto. Hoy se está llevando a cabo la construcción del libro y mañana viernes se haría el cruce. Todo esto refleja que sí hay interés”, destacó Bosch Par.

Vista Oil & Gas se constituyó el 22 de marzo de 2017 por Riverstone, con el propósito de consumar la oferta global y llevar a cabo la combinación inicial de negocios.

Por su parte, Riverstone cuenta con una amplia experiencia en inversiones en la industria energética mundial.