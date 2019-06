BBVA prevé invertir en México alrededor de 63 mil mdp en sexenio de AMLO

El grupo BBVA México prevé una inversión por alrededor de 63 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, con el objetivo de continuar con la remodelación de las sucursales, tecnología digital, entre otros, anunció Eduardo Osuna, director general del grupo financiero.

Durante la presentación de los resultados del grupo en lo que va del año, Osuna Osuna recordó que han hecho importantes inversiones “y seguiremos invirtiendo en el futuro”.

De 2013 a 2018 canalizaron 52 mil millones de pesos para la remodelación de sucursales, aplicaciones, seguridad informática, entre otros, sin contar con la inversión para dos edificios corporativos, dijo el directivo.

Osuna destacó que actualmente es el principal dispersor de los programas de Gobierno, ya que atiende a 2.5 millones de beneficiarios, de los cuales 880 mil corresponden al Programa de Bienestar de las Personas Adultos Mayores, 930 mil de Producción para el Bienestar, 210 mil de las Becas Benito Juárez y 500 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por otra parte, señaló que México es un país con gran potencial; sin embargo, la población informal es del 57 por ciento, el 90 por ciento son Pymes informales, y el 96 por ciento de todas las transacciones se realizan en efectivo.

Por ello, dijo, trabajan como banco y a nivel gremial, así como con autoridades en la reducción del uso del efectivo, ya que es "donde se esconde la corrupción".

Por otra parte, Carlos Torres Vila, presidente de Grupo BBVA, consideró también que la corrupción es un “gran lastre” para el crecimiento de México, al igual que el clima de violencia, la inseguridad y la falta de igualdad en las oportunidades para el país.

“Tenemos claridad sobre la situación en la que nos enfrentamos, retos muy dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población. Me quedaría con la lucha contra la corrupción, que es un lastre para el crecimiento, la igualdad de oportunidades, la violencia que es otro lastre, y otro tema es impulsar la movilidad social, creo que la educación aquí es importante”.

Indicó que, si bien, el año pasado fue bueno para nuestro país, marcado por las elecciones presidenciales y la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir de finales del año pasado ha ido debilitándose por la situación de Pemex y la amenaza de los Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos.

“Está claro que todo esto tiene un impacto negativo para todos los actores económicos y la confianza nos hace ver que tan importante es la inversión, y no es excepción a la incertidumbre que se ha tenido con México y Estados Unidos. Por eso es importante que esto se quite de la mesa, que finalmente se apruebe el tratado y que no haya ya más discusión sobre cuál es el entorno en el que los empresarios tendrán que trabajar a la hora de hablar de flujos entre los dos países”.