Banxico cumple 'deseo' de AMLO

El Banco de México (Banxico) decidió este jueves recortar la tasa de interés en 25 puntos base por primera vez en más de cinco años. Así, el referencial pasó de 8.25 a 8 por ciento.

Con este recorte se cumple un 'deseo' del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en una entrevista reciente con Bloomberg expresó su interés en que el Banco Central también pensara en el crecimiento.

"¿Creen que las tasas de interés son un problema para crecer?", le preguntó John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg.

"Sí, pero mire, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México. Me gustaría que el Banco de México, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, me gustaría que el Banco de México no solo se ocupara del control de la inflación, que pensara también en el crecimiento y el equilibrio", respondió López Obrador.

El 8.25 por ciento de la tasa de interés del Banco de México se encontraba en un máximo histórico. Menores tasas tienden a impulsar el crecimiento de la economía

"En el Banco de México están cuidando más inflación, que no está mal, no está mal. Pero es importante bajar las tasas para alentar el crecimiento. Ese tema se lo dejamos al Banco de México porque, John, tenemos nosotros mucha confianza en que vamos a lograr no solo crecimiento, sino desarrollo", explicó el mandatario el pasado 29 de julio.

La medida tomada por el Banco Central ocurre en un contexto en el que la inflación se ubica dentro del rango objetivo de 3 por ciento +/- un punto porcentual (3.78 por ciento en julio), y un bajo crecimiento de la economía mexicana, que apenas avanzó 0.1 por ciento en el segundo trimestre del año.

También, en momentos en que diversos bancos centrales del mundo han bajado sus referenciales en un contexto de desaceleración económica y un amenaza de recesión económica global.

Con este recorte se puso fin al ciclo de alza de la tasa que inició en diciembre de 2015. Desde entonces la tasa había subido en 525 puntos base desde un 3 por ciento.