Bansefi adoptará sistema CoDi para entregar ayudas sociales

Con el objetivo de llegar a un mayor número de personas, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) atravesará por una transformación que va desde un cambio de nombre, la depuración de su base de datos, la actualización de sus sistemas hasta la adopción del sistema de Cobro Digital (CoDi).

El director general de este banco de desarrollo que se llamará el Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, comentó que toda la transformación va encaminada a pasar de 8 millones de personas que hoy atiende la institución a cerca de 20 millones, para colocar alrededor de 200 mil millones de pesos.

Dijo que tras realizar un diagnóstico en la institución se detectaron diversos obstáculos que limitan su operación, entre ellos, una base de datos que jamás se depuró y que hoy tiene 26 millones de cuentas que ocupan espacio, lo que representa tiempo y dinero.

“El banco todas las noches corre un proceso en el cual se corren todas las cuentas activas como las inactivas y eso implica tiempo, dinero y costos, vamos a hacer una depuración, la fecha que estamos planeando ya es muy próxima, creemos que puede ser en Semana Santa aprovechando el tema del puente para hacer un alto momentáneo, generar una actualización del sistema base y hacer esta depuración”, indicó.

Otro desafío que enfrenta el Banco, abundó, es que sus sistemas son obsoletos y solo permiten procesar pocas operaciones. No obstante, continuarán operando y verán si con el sistema actual se puede aplicar CoDi para que la dispersión de las ayudas sociales comience a darse por ese vía.

“Sí lo estamos considerando, sobre todo que es un tema normativo, de legalidad; también estamos explorando esa posibilidad porque consideramos que es algo factible. Hay países como China por ejemplo en donde ya prácticamente todos hacen las transacciones de teléfono a teléfono. Se me hace muy importante e interesante trabajar este tema con los jóvenes”, sostuvo.

Explicó que ya se dio la instrucción al área de tecnología “que sea este mismo año, sin embargo, mucho vamos a depender del nuevo sistema, es decir, si el sistema que tenemos ya es obsoleto, ya es muy viejo para que lo podamos activar desde ya, lo vamos hacer y si no vamos a esperar a la actualización o contratación del nuevo sistema financiero adecuado y que tenga las capacidades para soportar un número y un volumen de operaciones más elevado”.

Comentó que el Banco hará un cambio de todo su sistema operativo, pues con el actual, debido a lo obsoleto que es, solo se tenía contemplada la posibilidad de crecer en tres millones de cuentas, lo cual es algo muy poco para la cantidad de proyectos y beneficiarios que quiere alcanzar el presidente.

Por ello, la institución está en busca de la nueva tecnología que les permita tener un mayor alcance. Detalló que el aún Bansefi tiene recursos por dos mil 700 millones de pesos, de los cuales los primeros 800 millones de pesos se utilizarán para la licitación hacer el cambio de sistema, que podría tardar un año y medio.

“Estamos hablando de 2 mil 700 millones de pesos para tener el primer arranque en materia de sistemas, de algunos cajeros, el tema de presencia en alrededor de 100 puntos y, posteriormente, tenemos que seguir creciendo lo cual va a requerir de una inversión adicional ya que la instrucción que tenemos de Presidencia es que podamos tener presencia en todos los municipios del país”, agregó.

Precisó que actualmente, Bansefi tiene 500 sucursales y la idea es crecer en dos mil 200 más, lo que implica una inversión considerable.

Sin embargo, abundó, en el sexenio anterior gastaron tecnología de alrededor de 5 mil millones de pesos y “lamentablemente no se ve un avance y muchos de los programas y proyectos que actualmente se están manejando con algunos de estos programas no son del banco si no sean tercerizado, es decir se ha pagado renta, sea manejado por terceros y la idea ahora es que el banco vaya adquiriendo sus activos, y su propia infraestructura y propios programas”, afirmó.

El directivo comentó que el principal foco en esta nueva etapa será la dispersión de las ayudas sociales de los diferentes programas del gobierno federal, en paralelo, con el cambio de sistemas.

En una etapa posterior, retomará el objetivo de captar remesas, ahorro voluntario y colocación de seguros, actividades que, por ahora, están detenidas, ante el cambio de sistemas.