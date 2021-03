Banqueros mexicanos cuentan cómo los cambió la pandemia de COVID

Algunos banqueros nos relatan cómo la pandemia cambió su vida y nos comparten una selfie desde donde han estado trabajando este año.

Jorge Arce, director de HSBC México

Creo que me hizo mucho más agradecido, mucho más humilde, aprecio mucho más las cosas como los amigos, apreciar la vida, poder salir, cosas que antes las veíamos como normales te das cuenta; tengo amigos cercanos y familiares que han muerto.

Me ha cambiado en apreciar lo que tengo, en ser más humilde, en entender que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Leí una frase que me encantó: “el propósito de la vida es ayudarnos unos a otros a vivirla”.

Lo más importante es que dependemos el uno del otro y aprovechar que nos tenemos para seguir viviendo y disfrutando de esta vida tan maravillosa.

Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca

Yo ya sufrí el Covid-19, tres semanas que me tuve que guardar, tuve una semana que la pase bastante mal y me hizo consciente de lo duro que es esto para todos, porque es tener que jugar una ruleta rusa todos los días en la cual no te están dando la opción, este virus anda por todos lados y no sabes cómo te va a impactar.

Yo tuve la suerte de que, si bien me pegó, la realidad es que hoy en día pienso en los más de 180 mil mexicanos que han fallecido al menos, en sus familias, en sus proyectos, en sus vidas que fueron mermadas por esto. El impacto de que nadie tiene la vida garantizada, el impacto de que tenemos que seguir para adelante, no nos podemos frenar, me siento orgulloso de que no he dejado de venir ni un solo día a trabajar salvo esas 3 semanas.

Me dejó no tenerle miedo a esta adversidad, tomar todas las precauciones, no podemos parar el reloj; para mí el principal aprendizaje es que independientemente de lo duro que puedan ser estas circunstancias el reloj no se para, la vida continúa y tenemos que salir como mexicano y humanidad adelante con el aprendizaje que esto conlleve para todos.

Manuel Romo, director general de Citibanamex

Creo que no hay que perder la capacidad de asombro. Hace un año estábamos en Acapulco y no teníamos idea de lo que iba a pasar en los siguientes doce meses. Hay cosas que se pierden con la pandemia, pero cosas que se ganaron, ahorita con la tecnología de conectar a gente de todos lados. En el banco el 90 por ciento de la gente está trabajando en su casa con niveles de servicio aceptables, desarrollando productos, mejorando la banca digital, es algo que me sorprendió.

Lo que me dio de lección es que nunca digamos “eso nunca lo voy a poder hacer”. La pandemia me dejó muchísimas lecciones, una de ellas es que no debemos de menospreciar para nada, ni subestimar nuestra capacidad de crear cosas ante condiciones difíciles.

Adrián Otero, director de Scotiabank México

Me cambió muchísimo, primero me hizo valorar muchísimas cosas que tal vez en el diario se te pueden perder, desde el contacto humano, desde la convivencia, desde darnos cuenta de lo importante que es el estar bien, ver muchas de las cosas que no valoramos.

La otra fue darme cuenta de lo importante que es tener en una organización el talento adecuado, porque nunca sabes cuándo vas a requerir ese talento.

La gran reflexión es que los ajustes que hay que hacer hay que hacerlos rápido, porque ese talento tiene que estar listo en el momento que lo necesitas; a mí, sí me cambió, creo que hasta soy mejor persona.

Héctor Grisi, presidente ejecutivo de Santander México

Yo creo que, lo principal, primero, te detiene un poco. Fue muy positivo al principio de la pandemia, sobre todo, como detuvo el mundo, la velocidad a la que veníamos, y, si te das cuenta y haces una reflexión de cuáles son las cosas importantes realmente en la vida, haces una reflexión de lo importante que es todo, primero la gente que trabaja contigo, que trabaja en la organización, que hace la diferencia; cómo te das cuenta que al final todos nos podemos adaptar y que cuando trabajamos en equipo podemos lograr lo que quisiéramos; nosotros realmente mandamos a su casa en menos de 15 días a 16 mil personas, y el banco ha seguido operando al cien por ciento.

Como conclusión, pensamos que controlábamos todo, y al final nos dimos cuenta que no, que siempre hay algo mucho más fuerte que te cambia las cosas y te cambia el panorama, y cambia en un día.

Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero BBVA

Es un tema de cambio físico, ya no me ves con corbata, yo usaba mucho la corbata. La segunda es la calidad de vida, desde el punto de vista del tráfico a todos nos ha cambiado: estar con la familia, poder comer con ellos, más horas de trabajo sin lugar a dudas. También el típico reto de estar aquí en casa y tener que cuidarte a tope en términos de salud, hacer ejercicio y comer bien. La pandemia sí nos ha cambiado.

Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México

Para mí ha sido muy impactante, en lo personal, yo soy una persona que venía con un ritmo de vida, no sé si llamarlo acelerado, pero sí muy diferente, y yo creo que muchos de nosotros estábamos en ese ámbito de mucho viaje, de mucho evento y mucho foro, de repente me siento como si me hubiera parado de un maratón, me costó mucho trabajo.

Regresaremos a la normalidad de manera paulatina siempre privilegiando la salud y el cuidado de nuestros empleados, y trabajar en el futuro será diferente, un esquema mixto presencial y a distancia, esto nos cambió.

Te puede interesar:

'Que nadie se confunda, no cambiarán las reglas', promete AMLO a banqueros

¿Cuánto bajarán las tasas de interés en créditos hipotecarios, personales y de tarjetas de crédito?