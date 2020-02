Banqueros cancelan facturación instantánea para pagos con tarjetas

La Asociación de Bancos de México (ABM) canceló el proyecto de factura instantánea de los pagos con tarjetas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya que fue su titular, Raquel Buenrostro, quien decidió suspender su aplicación para analizarlo, dijo este miércoles Luis Niño de Rivera, presidente del grupo.

“Ella (Raquel Buenrostro) dijo que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar; nosotros lo tenemos cancelado, no va el proyecto. Si el SAT no lo quiere y nosotros no estamos trabajando en él, lo tenemos cancelado, no hay proyecto de factura electrónica instantánea", explicó en conferencia de prensa.

El directivo apuntó que durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Buenrostro dijo que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar.

Niño de Rivera reconoció que, hasta el momento, los banqueros no se han reunido con la nueva jefa del SAT para hablar sobre el proyecto que se tenía previsto arrancara en el primer cuatrimestres de 2020.

El SAT y la Asociación anunciaron en noviembre pasado que durante el primer cuatrimestre de 2020 lanzarían el servicio de facturación instantánea a través del pago con tarjetas de crédito y débito.

En aquella ocasión, Margarita Ríos-Farjat, quien era la jefa del SAT, y Niño de Rivera coincidieron en que esta herramienta facilitaría la generación de facturas por medio de 1.3 millones de terminales de venta.

"Próximamente el proceso de pago y el de facturación estarán integrados en las terminales de punto de venta, las tarjetas contarán con la información fiscal del contribuyente y se generará la factura", expusieron.

Se explicó que el mecanismo de facturación instantánea sería voluntario en una primera etapa y que cada cliente decidiría al momento de pagar con tarjeta si quiere generar factura.

Niño de Rivera expuso en aquella ocasión que "todas las operaciones generadas con tarjeta son enviadas al SAT aunque no se pida factura, la recomendación del SAT es que se pida factura para dar transparencia a las operaciones".

Con información de Zenyazen Flores