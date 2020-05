Bancos registran baja en créditos personales y automotrices: encuesta de Banxico

La percepción de los bancos sobre la demanda por créditos bajó durante el primer trimestre del presente año, sobretodo en el segmento automotriz y en los créditos personales.

De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de México (Banxico), tanto los bancos con mayor participación como los de menor cuota de mercado percibieron una baja en la demanda de estos préstamos.

“Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales”, dijo Banxico en el reporte, al igual que con los bancos más pequeños.

En el primer cuarto del año el cambio respecto al trimestre inmediato previo fue de -0.5 para los créditos automotrices en bancos con la mayor cuota de mercado, mientras que en los que tienen la menor participación su demanda cayó 0.11.

En tanto, para los créditos personales, los bancos más grandes reportaron un cambio negativo de 0.17 y los más pequeños una variación de -0.9 respecto al último cuarto de 2019.

La ruta metodológica empleada por Banxico se basa en una medición que va del rango de 1 a -1, siendo estos los niveles más altos para aumentos o disminuciones importantes, mientras que, si alguna cifra está entre el -0.5 y 0.5 implica estrechamiento o relajamiento moderado, según sea el caso.

En contraste, los banqueros con el mayor peso del mercado percibieron los mayores aumentos en los segmentos de crédito a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con un cambio positivo de 0.17, caso contrario de los bancos más modestos, que vieron un cambio negativo de 0.02 en el mismo rubro.

Para las condiciones generales y los estándares de aprobación, los consultados con la mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones más estrechas en los segmentos de empresas grandes no financieras, Pymes no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos personales y crédito hipotecario.

Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y estándares de aprobación de crédito más estrechos para los mismos segmentos, salvo el crédito a nómina, el cual se mantuvo sin cambios.