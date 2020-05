BanCoppel reconoce manejo prudente de usuarios: Carranza

En plena pandemia de COVID-19 los clientes de BanCoppel no solo se han comportado de manera prudente en el manejo de sus créditos, sino que han sorprendido a los directivos ya que han aumentado sus ahorros en la institución.

En entrevista con El Financiero en el marco de su 13 aniversario, Julio Carranza, director general de BanCoppel, explicó que han logrado en este tiempo convertirse en una de las instituciones que más bancariza a la población apoyados por el servicio y la educación financiera que han ido promoviendo.

En esta pandemia “la captación nos ha sorprendido y realmente no solo eso, los clientes nos han sorprendido porque se han comportado de una manera muy prudente; pensábamos que la gente iba a hacer uso del dinero de sus ahorros de esta época y no fue así”, señaló el directivo.

Indicó que durante esta época de emergencia sanitaria el uso de las tarjetas de crédito ha disminuido en un 40 por ciento acorde al momento que se vive, pero otros canales han ido posicionándose como los cajeros y la aplicación del banco para hacer transacciones.

“La parte digital ha sido una sorpresa importante donde hemos tenido un crecimiento de más del 100 por ciento contra los mismos números del año anterior, hoy los clientes han aprovechado esta oportunidad que tienen de poca movilidad y se han animado a hacer transacciones a través de las apps y el portal de atención para los usuarios”, agregó.

Preocupa entorno

Carranza reconoció que les preocupa no solo la situación sanitaria y económica del país ante la pandemia, sino el efecto mundial que tiene y tendrá en las economías en el mediano plazo, pero aun así el banco no ha frenado el financiamiento, “el crédito continúa adelante, los clientes son los primeros que están teniendo mucha prudencia, y no están haciendo uso del crédito de manera irresponsable”.

Para Carranza, también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), la banca ha sido el sector que más rápido reaccionó ante la contingencia porque desde marzo generó programas de apoyo para sus clientes y que pudieran diferir el pago de sus créditos; en el caso de Bancoppel 400 mil usuarios han aplazado sus pagos.