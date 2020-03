BanCoppel ofrece servicios financieros a inmigrantes

La inclusión financiera es una de las principales misiones que tienen las instituciones bancarias, por lo que para BanCoppel es uno de sus principales estandartes y en México se ha convertido en una institución que logra darle acceso no solo por primera vez a muchos mexicanos sino que también se convirtió en el primer banco en proporcionar servicios financieros a los inmigrantes o refugiados en México.

En entrevista con El Financiero en el marco de la 83 Convención Bancaria, Julio Carranza, director general de la institución, explicó que “somos el primer banco que abrimos cuenta de ahorro para los migrantes, aceptando únicamente como su identificación oficial los documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración (INM)”.

La iniciativa mereció el apoyo de la ONU, ya que la inclusión financiera es un facilitador y acelerador del crecimiento económico, creación de empleo y desarrollo.

El acceso y uso asequibles de los servicios financieros puede apoyar a las familias a generar ingresos, administrar flujos irregulares de efectivo, invertir en oportunidades, fortalecer la capacidad de recuperación ante las recesiones y salir de la condición de pobreza, por lo que llega a cambiar las vidas de las personas, explicó.

Labor social

El directivo bancario afirmó que la inclusión financiera es parte de su esencia, ya que su negocio va dirigido a todo ese segmento del mercado que no había sido atendido desde hace varios años por la banca tradicional. Pues no solo es una inclusión, si no, una labor social que es muy interesante e importante.

“Estamos ayudando no solo a los mexicanos, sino también a la gente que viene como refugiados, para que tengan una cuenta aquí con nosotros de una manera legal, que funcione de manera correcta y que la puedan usar en cualquier parte del país y además sin comisiones”, afirmó Carranza.

Los servicios que otorgan en sus más de mil 155 sucursales en México todos los días del año han permitido acercarse a sus clientes y conocer sus necesidades, en donde han impulsado a la par de dar un crédito, proporcionar educación financiera, “es muy importante para el banco, el contacto con sus clientes es fundamental y ahí en las sucursales les damos las herramientas para entender cómo funcionan los servicios financieros que reciben”.

Agregó que son “el único banco que le damos una tarjeta de crédito a alguien que no puede comprobar un ingreso, y entonces nos encontramos con un carpintero, un electricista, un plomero, un taxista o alguien que tiene un puesto en un tianguis”.

Pero también, en la parte de ahorro, aseguró, procuran otorgar mejores rendimientos a sus clientes, y ofrecen tasas más altas a quienes les confían sus recursos.

Pese a que el año pasado la economía mexicana tuvo una caída, aun cuando operan en la llamada base de la pirámide que son las personas con menores ingresos en el país, sus clientes siguieron pagando sus créditos y la cartera vencida del banco no se elevó, reconoció Carranza.