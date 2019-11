Slim tiene 'otros datos': banca puede invertir más en infraestructura, hasta 1 billón de pesos

La banca mexicana puede invertir alrededor de un billón de pesos en los proyectos del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, dijo Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso.

"La banca mexicana tiene muchos recursos y líquido para financiar estos proyectos, hablaban de 500 mil millones de pesos pero yo tengo otros datos, estamos hablando cuando menos el doble en la capacidad de financiamiento de la banca mexicana, pero sin duda si se mantienen las finanzas públicas sanas, la calificación del país y la inflación, eso es la confianza", dijo el empresario en su participación en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

Resaltó que la adquisición de fondos de pensiones del 40 por ciento de la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) es una señal del interés por los proyectos en México.

"Todo esto que es infraestructura, es un gran detonador (de economía), hay compromiso del gobierno, Santander ya se aplicó, nosotros tenemos unos fondos de pensiones que están interesados que compraron el 40 por ciento de la empresa de infraestructura", dijo Slim.

Sobre la estrategia 80/20 en inversión para infraestructura, Carlos Slim dijo que lo ideal es que la inversión sea con dinero privado, y que el gobierno usé su parte para apuntalar estos proyectos.

Telcel y Telmex invertirán 200 mil mdp en cinco años en México

Telcel, Telmex y Telesites invertirán alrededor de 200 mil millones de pesos los próximos cinco años en México, para dar atención de telecomunicaciones a las zonas donde no hay servicios de este tipo, dijo Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso.

Esta inyección de capital es el doble a la que anunció el 17 de octubre pasado, cuando dijo que serían 100 mil millones de pesos.

"No lo habíamos hecho antes porque nos podían acusar de control en esas áreas, pero decidimos llegar a estás zonas no atendidas y que no tienen comunicación", indicó.