Banca, clave para lograr recuperación sostenible: Hank

Todas las líneas de negocio del Grupo Financiero Banorte se encuentran en el proceso de implementación de los principios de banca responsable, ya que con ello buscan contribuir a que se tenga un mundo más verde y sostenible.

Durante su participación en el panel “Principles for Responsible Banking: One year on”, Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, analizó el impacto de la pandemia por el COVID-19 en la economía, pero también su efecto en el medio ambiente, ante la reducción de la movilidad de las personas.

Para Hank González, el sector financiero será clave en la recuperación, siempre que considere las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG; ESG por sus siglas en inglés).

“Los bancos tenemos que ser parte de la recuperación, pero para lograrlo vamos a tener que transformarnos y dejar de hacer más de lo mismo. Debemos trabajar considerando a todos los grupos de interés y entendiendo que el contexto cambió. Si hay recuperación debe ser sostenible”, afirmó el directivo en el marco del Foro Europeo de Inversiones Sustentables.

El negocio bancario ha sido una de las principales áreas en donde se inició la adopción de estos principios, los cuales se aplicarán en todas sus áreas de negocios; en el caso del banco, aseguró que se han convertido en pionero en México en la implementación de un “riesgo socioambiental”, con lo cual evalúan los riesgos y posibles impactos en el medio ambiente y en todas las comunidades de los financiamientos que otorgan.

“Uno de los logros clave que tenemos este año fue específicamente esa expansión de ese sistema de gestión de riesgos sociales y ambientales a diferentes áreas del banco. Lo expandimos a infraestructura y áreas de gobierno, que son algunas de las más grandes que tenemos en nuestra cartera de préstamos”, señaló el banquero.

Lo anterior, fue explicado a un año del lanzamiento mundial de los Principios de la Banca Responsable de la ONU donde Banorte fue el único banco mexicano en participar, y Hank González consideró que la recuperación económica mundial posterior a la pandemia deberá estar basada en el desarrollo sostenible.

Actualmente, el grupo financiero colabora con autoridades y otras instituciones para adoptar estos principios, por lo que dijo “estamos entusiasmados porque buscamos impulsar que en toda la banca mexicana utilice un sistema de riesgos socioambientales, y que incluso llegue a ser parte de la regulación”.

Con información de Guillermo Castañares.