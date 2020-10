'Bajar switch' ayudará a poner la cancha pareja en plataformas digitales: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que su propuesta de "bajar el switch" a páginas y servicios de internet ante el incumplimiento de sus obligaciones fiscales ayudará a que haya cancha pareja en el sector de plataformas digitales, además de que dicha acción no es violatoria de derechos humanos de las personas.

Así lo señaló Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de SHCP, quien participó esta noche en la clausura del segundo y último día del Parlamento Abierto de análisis del Paquete Económico 2021 organizado por la Cámara de Diputados.

Hacienda propuso reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de plataformas digitales a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria pueda ordenar un bloqueo o bajar switch a sitios web como un mecanismo de control ante omisiones fiscales “graves” de los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México.

“Creemos que tiene sustento atendiendo a la naturaleza de las personas morales que prestan esos servicios que son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, este bloqueo temporal básicamente permitirá desde el punto de vista de las autoridades fiscales también tener una cancha pareja respecto de los prestadores de servicios que sí cumplen sus obligaciones fiscales en los términos de la Ley del IVA y del ISR”, sostuvo Molina Chávez.

Aseguró que la medida que se propone no viola derechos humanos de los usuarios, ya que el bloqueo temporal no se origina con motivo de los contenidos que se transmiten a través de esos medios, sino que se origina con motivo del incumplimiento de las disposiciones fiscales.

“Los incumplimientos pueden ser no darse de alta en el Registro Federal del Contribuyente, no presentar las declaraciones de los impuestos propios o retenidos, y no designar algún representante legal”, ejemplificó.

Es de mencionar que organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica, Fundar y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, calificaron como violatoria de la libertad de expresión la iniciativa de Ley del IVA en materia de plataformas digitales.

Las organizaciones apuntaron que, a pesar de que las reglas fiscales aplicables a las plataformas digitales apenas llevan poco más de 4 meses en vigor, la propuesta de la SHCP contempla que cuando las empresas no cumplan con ciertas obligaciones fiscales se les suspenderá la conexión de aplicaciones, servicios y contenidos en línea.

“Esta medida es violatoria de la libertad de expresión y podría desincentivar el ingreso de otras plataformas al mercado mexicano. La medida es desproporcionada en términos de lo que busca conseguir; es decir, mayor recaudación fiscal, en relación con el impacto que tendrá para el flujo de información y contenidos en Internet, ya que distorsionará el acceso y disponibilidad de contenidos en línea”, subrayaron.

Te puede interesar: