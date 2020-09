Aumento de deuda se debe a caída en economía y depreciación del peso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el aumento en la deuda del país no se debe a que se hayan solicitado nuevos créditos, sino a la caída en la economía.

"El aumento de deuda que se está registrando este año, que no fue lo mismo el año pasado, el año pasado no solo se mantuvo el porcentaje de deuda, se redujo. Ahora aumenta no porque se hayan solicitado nuevos créditos, como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. El aumento de la deuda de México se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional", explicó en su conferencia matutina.

López Obrador agregó que, en la medida de que se vaya recuperando la economía, irá bajando el porcentaje de deuda, pues el propósito es "dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) del país".

El martes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó el Paquete Económico 2021, el cual incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Hacienda estima una reducción en la deuda para 2021; prevé que, como resultado de la revisión del déficit público, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, se ubique en 53.7 por ciento del PIB en 2021.

Dicha estimación es mayor al nivel de 52.1 por ciento del PIB estimada en los Pre-Criterios 2021, pero inferior al 54.7 por ciento del PIB esperado por Hacienda para el próximo año, según señala el documento de CGPE.

En tanto, en el Paquete Económico se pide la aprobación de 700 mil millones de pesos por concepto de endeudamiento interno. El monto de deuda solicitado al Congreso es superior a los 532 mil millones de pesos que se aprobaron como techo de endeudamiento en la LIF 2020.

Además, se espera que por cada 10 pesos que el Gobierno federal ingrese el próximo año, poco más de uno será destinado para pagar los intereses, comisiones y costos de la deuda, así como a algunos apoyos a deudores de la banca.

Con información de Zenyazen Flores y Gonzalo Soto.

