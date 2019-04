Aumentan municipios que omiten datos sobre su deuda

Aunque los municipios con “foco amarillo” disminuyeron en cuanto a su nivel de deuda, al cierre de 2018 aumentaron los que no entregaron información de endeudamiento a la Secretaría de Hacienda.

La dependencia publicó la primera actualización del Sistema de Alertas de los Municipios con 796 ayuntamientos considerados para la medición, de los cuales 57 fueron clasificados con “foco amarillo”, es decir, que su deuda es entre 60 y 120 por ciento más que sus Ingresos de Libre Disposición (ILD).

Esa cifra de municipios en amarillo es menor a los 105 municipios que fueron reportados en agosto de 2018 por Hacienda, fecha en que la dependencia publicó por primera vez el Sistema de Alertas.

Sin embargo, al observar el número de municipios que no entregaron información, 266 no otorgaron documentos a Hacienda o no entregaron datos suficientes para poder llevar a cabo la medición de sus niveles de endeudamiento.

En agosto de 2018, los municipios que no habían entregado información de endeudamiento fueron 238, es decir, hubo un aumento en los que no entregaron información.

Al cierre del año pasado, los municipios que no entregaron a Hacienda su información se ubicaron principalmente en Estado de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero.

Resultados vinculantes

La dependencia subraya en su reporte que, por primera vez, los resultados del Sistema de Alertas al cierre del ejercicio fiscal 2018 serán vinculantes, es decir, dicha información establecerá el Techo de Financiamiento Neto al que podrán acceder en el ejercicio 2020 y determinará el uso de los Ingresos Excedentes disponibles.

En tanto, los municipios que no entregaron información suficiente podrían enfrentar restricciones para registrar financiamiento.