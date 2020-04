Atención, inversionistas: vengan a México por los dividendos y quédense por las recompras

Empresas de todo el mundo se están alejando de los dividendos y las recompras de acciones. Así no sucede en México, donde el multimillonario Carlos Slim y otros magnates están ofreciendo mayores recompensas a los inversionistas.

América Móvil, de Slim, está pidiendo a los accionistas que aprueben un aumento de dividendos de 8.6 por ciento a 17 mil millones de pesos (711 millones de dólares) este año, y está impulsando su programa de recompra. Fomento Económico Mexicano (FEMSA), matriz de una cadena de almacenes y un embotellador de refrescos, aprobó un aumento de 7 por ciento en el pago total de dividendos, mientras que duplica la autorización de recompra a 17 mil millones de pesos.

Los beneficios adicionales representan un fuerte contraste con la escena corporativa en todo el mundo, donde las compañías han estado ajustando sus bolsillos dado que dependen de la ayuda del Gobierno para sobrevivir a la pandemia de COVID-19. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no rescataría a las empresas. Además, con la economía en picada, inversionistas como Michael Reynal dicen que les gustaría ver una mayor precaución corporativa.

“Tendería a preferir un enfoque más conservador”, dijo Reynal, quien tiene acciones mexicanas en su cartera en RS Investment Management en Des Moines, Iowa. “El problema clave es la falta de visibilidad en la recuperación. Sentimos que la pandemia tiene un ciclo, pero tenemos poca noción del tiempo o la duración. El mayor problema es la dificultad para pronosticar, incluso en el futuro cercano”.

Desde Trump hasta Alexandria Ocasio-Cortez

En Estados Unidos, Canadá y Europa occidental, las empresas han descartado más de 56 mil millones de dólares de dividendos, según datos compilados por Bloomberg. La desaprobación de las recompras había unido a líderes políticos estadounidenses desde el presidente de EU, Donald Trump, hasta la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, incluso antes de que el plan de rescate económico de 2 billones de dólares del Gobierno pusiera límites a la práctica.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que busca apuntalar la liquidez, recientemente instó a las instituciones financieras a no pagar dividendos o recompras. No obstante, la recomendación no se aplicaba a las empresas no financieras, muchas de las cuales están bajo control de propietarios familiares.

De las 35 compañías que componen el índice de referencia de México, ocho ya han mantenido o aumentado sus dividendos para el año y solo dos no declararon dividendos. Del resto, es probable que 74 por ciento declare un aumento, según estimaciones de Bloomberg. Se espera que solo una compañía, el operador de restaurantes Alsea, omita un dividendo por completo.

En otro importante mercado latinoamericano, de las 19 compañías brasileñas que pronostican abarcar los dividendos en el segundo trimestre, se espera que ocho reduzcan o descarten dividendos, incluida la estatal petrolera Petrobras, que canceló las fechas programadas para pagar mil 700 millones de reales en dividendos (322 millones de dólares).

Recompras de acciones

Algunas compañías mexicanas también van a mantener las recompras. América Móvil duplicó su fondo de recompra de acciones a 6 mil millones de pesos, aunque eso incluye una cantidad no revelada del año pasado. El gigante de las telecomunicaciones declinó hacer comentarios. Por separado, la fundación de Slim donó 43 millones de dólares para combatir al coronavirus.

FEMSA declinó hacer comentarios, al igual que Coca-Cola Femsa, su embotellador de refrescos. Coca-Cola Femsa aumentó su fondo de recompra en más de cinco veces a 5 mil millones de pesos.

Algunas compañías mexicanas muestran más moderación. El fabricante de cemento Cemex dijo que suspendería su programa de recompra de acciones para preservar la liquidez. Operadores aeroportuarios se han visto muy afectados por la crisis, ya que los viajeros permanecen en casa, y Grupo Aeroportuario del Pacífico dijo que pospondría una propuesta de dividendos mientras se enfoca en controlar los costos.

Pero otro operador, Grupo Aeroportuario del Sureste, buscará la aprobación de 95 millones de dólares en dividendos y propondrá el monto máximo de recompra en una reunión el 23 de abril. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

Los accionistas de Nemak, que fabrica autopartes, están reduciendo su dividendo pero planean pagar cerca de 50 millones de dólares después de un voto de accionistas en febrero. La junta revisará de cerca el dividendo y hará una recomendación a los accionistas con base en las condiciones actuales del mercado, dijo la compañía el jueves.

“La compañía ha redoblado sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de COVID-19 en la industria automotriz global a través de la optimización de costos, gastos y flujo de efectivo”, indicó la empresa matriz de Nemak, Alfa, en un comunicado. “Estamos monitoreando permanentemente las condiciones del mercado y estamos listos para responder con nuevas iniciativas”.