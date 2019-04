Aspirantes a la CRE confrontan a senadores en comparecencias

Confrontaciones y alguna reconciliación con senadores de oposición fueron los comunes denominadores de las comparecencias que tuvieron ayer los candidatos a ocupar las cuatro plazas vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ante la Comisión de Energía del Senado de la República.

En su nueva aparición, Jorge Amaya Mendivil, quien en la pasada comparecencia fue criticado por desconocer qué era un Certificado de Energías Limpias (CEL), no logró responder de nuevo los cuestionamientos sobre el Consejo de Coordinación del Sector Energético y cómo se determina cuántos CEL deben adquirir los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.

El segundo en comparecer fue Luis Linares Zapata, uno de los que se perfila para convertirse en comisionado de la CRE debido al número de votos que recibió en el pleno del Senado hace algunos días.

“Quisieron ir a peculiaridades, que en estas comparecencias no son, digamos, el correcto o el debido tratamiento. Debe de ser, como al final ahora conmigo, ya de un carácter general en donde los (candidatos) comisionados deben demostrar que pueden manejar los conocimientos conjuntos y no necesariamente ser expertos”, dijo al salir de su comparecencia.

La confrontación

Dos de las tres candidatas, Norma Leticia Campos y Paola Elizabeth López, criticaron a la senadora panista Xóchitl Gálvez por el tinte de las preguntas a las que fueron sometidas en su anterior visita ante la Comisión de Energía.

“Quiero agradecerle lo bien que se expresó de mí durante todas las entrevistas, lo que no acepto es que usted se haya presentado en el pleno del Senado con orejas de burro para todos. Eso es ética, es un problema ético y eso es daño moral”, dijo Campos Aragón.

Por su parte, Paola López se enfrascó en una discusión con la senadora panista sobre la conversión de megawatts a kilowatts.

Edmundo Sánchez Aguilar salió de una de las salas del Senado al considerar una pérdida de tiempo las preguntas hechas por los legisladores.

“Se ha cuestionado mucho el perfil de los candidatos, yo no soy quien para defender el perfil de los candidatos pero no hay a quien irle. No sé quién es más burro, los perfiles, o los senadores”, sentenció a su salida.

La reconciliación

José Alberto Celestinos, otros de los que recibieron más votos hace dos semanas, se dijo a favor de la premisa del gobierno por lograr la autosuficiencia energética y la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, “a mí me tocó hacer dos refinerías”, acotó después de haber reconocido que por la comparecencia pasada se dio cuenta que necesitaba estudiar, lo que le ganó la simpatía de la senadora Gálvez, quien le dijo que tenía la mitad de su voto ‘ganado’.

Sin embargo, Julen Rementería, senador del PAN, amagó este lunes con interponer un amparo indirecto para que no se tomen en cuenta las ternas entregadas por el presidente para la CRE el cual lo entregaría en el transcurso de hoy.