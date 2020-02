Así selecciona sus empresas este ‘gurú’ de las inversiones

El administrador de activos Loomis Sayles, filial de Natixis Asset Manangement, tiene una manera particular de escoger empresas y activos que lo han llevado a colocarse en el top de fondos mutuos, según análisis independientes como el de Zacks Research o en la posición 47 de 71 fondos que invierten en préstamos bancarios de Citywire.

De acuerdo con Hollie Briggs, vicepresidenta de producto de la firma, la composición actual de su portafolio, que tiene nombres como Visa, Facebook, Oracle, Microsoft, Monster Beverage, entre el top 10, está cotizando un descuento del 40 por ciento respecto a su valor intrínseco.

Esto quiere decir que las compañías que componen el portafolio tienen un potencial importante de generación del valor para sus inversionistas.

De acuerdo con Briggs, algunas de estas posiciones se han invertido desde su Oferta Pública Inicial (OPI), etapa en la que fue lanzado por primera vez para invertir.

Los periodos de rotación sobre su cartera tienen un mínimo de 6 años, hasta títulos que llevan en el fondo cerca de 15 años. “No nos precipitamos en vender cuando los títulos suben o cuando caen, sino que seguimos de forma rigurosa la estrategia en busca de maximizar el retorno de la cartera”.

A pesar de estos grandes nombres, la ejecutiva que carga con un iPhone, un iPad y un Apple Watch, confesó que nunca han comprado títulos de ‘la manzanita’. “No porque no nos guste o no genere flujos de efectivo, los cuales genera, sino porque no cumple con alguno de los estrictos criterios de inversión de la firma”, aclaró.

“Buscamos empresas que puedan generar un crecimiento sostenible y rentable, e invertir solo cuando operen a descuentos significativos con respecto a nuestro valor intrínseco estimado”, dijo. Destacó que invertir con un margen de seguridad requiere no sólo una comprensión disciplinada del valor intrínseco de una empresa, sino un claro reconocimiento de lo que implica el precio del mercado sobre las expectativas de consenso para el valor de dicha empresa.