Argumento sobre peligro de seguridad nacional de EU para imponer aranceles es laxo: Economía

El argumento de que la migración que fluye de México a Estados Unidos representa un riesgo de seguridad nacional, el cual fue utilizado como justificación por el presidente estadounidense, Donald Trump, para anunciar nuevos aranceles para todas las exportaciones mexicanas, es laxo y arbitrario, consideró este viernes la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.

“La argumentación que hace el presidente Trump de que esto es una emergencia y que es un tema de seguridad nacional, me parece que es una definición demasiado laxa y demasiado amplia. No podemos caer en ese tipo de provocaciones y en ese tipo de arbitrariedades que no le ayudan a EU y, ciertamente, tampoco a México”, dijo De la Mora en el marco de un evento en la Secretaría de Economía.

La funcionaria aseguró que, si el presidente estadounidense decidiera imponer el gravamen de 5 por ciento el 10 de junio, que progresivamente escalaría hasta 25 por ciento el 1 de octubre, México cuenta con un marco legal vigente para responder en defensa de los intereses nacionales.

“El sistema multilateral y el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) vigente en este momento nos ofrecen los mecanismos y las herramientas para eventualmente tomar una decisión que, obviamente no queremos ninguna de las dos partes, pero México hará lo necesario para defender sus intereses legítimos”, apuntó De la Mora.

Fernando de Mateo, exrepresentante de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), recordó que los nacionales podrían acudir ante un panel del TLCAN para apelar que la acción arancelaria tomada por los americanos es una salvaguardia, medidas que se ejecutan cuando hay un aumento en las importaciones de ciertos productos que amenazan o causan un daño en la producción de algún sector de un país.

“En cualquier panel del mundo, en la OMC o en el TLCAN , lo primero es que México puede alegar que se trata de una salvaguarda general en contra de las importaciones mexicanas, y para todo efecto práctico, en el TLCAN, las salvaguardas están ya prohibidas, eso permite, inmediatamente, como se hizo con el hierro y el acero, poder tomar una represalia”, mencionó.

¿Tintes electorales?

En otro aspecto, De la Mora expresó también que el movimiento de Trump tiene tintes electorales y consideró que un tema político no debe de ser mezclado con los asuntos comerciales.

“El comercio parecería que es la piñata favorita de cualquier problema que pueda surgir de una diversidad de áreas de política pública. Aquí lo que debemos que tener es mucha cautela en el sentido de entender por dónde va este tema, que es un tema electoral, un tema de política interna, un tema de política migratoria, y creo que no debemos de ubicar un tema de política interna como un tema de política comercial”, expuso.

Arancha González, directora del Centro de Comercio internacional, agencia conjunta de la OMC y de la Organización de las Naciones Unidas, repudió la medida tomada por EU y coincidió con la subsecretaria en el sentido de que el comercio internacional no debe de ser usado como un “arma” para resolver condiciones supranacionales.

“Repudio las medidas unilaterales de carácter unilateral en las que se utiliza el comercio internacional como arma arrojadiza para resolver condiciones supranacionales, como en este caso la inmigración ilegal, fundamentalmente por tres razones. Primero, porque no creo que las reglas comerciales y las medidas comerciales puedan resolver las medidas de la inmigración ilegal; segundo, porque los aranceles comerciales son impuestos que pagan los ciudadanos, y en este caso, los ciudadanos americanos”, indicó González.

En tercer lugar, agregó, este tipo de medidas son rechazadas por su persona de manera tajante porque generan incertidumbre, elemento que daña principalmente a las empresas medianas y pequeñas que “no pueden navegar en este mundo de incertidumbre económica”.