Arbitraje de CFE es un foco rojo para la inversión: Moisés Kalach

La decisión de la CFE de solicitar un arbitraje para cambiar un contrato del ducto Sur de Texas-Tuxpan estaría mandando una señal equivocada a los mercados e inversionistas foráneos, señaló Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.

"Me parece que es un tema grave, es una señal que creo que está equivocada, me parece que no está entendiendo bien la dimensión de lo que significa y desde el sector privado lo que creemos es que esto se tiene que sensibilizar y arreglar inmediatamente. Es un foco rojo, rojo, muy rojo, muy preocupante”, dijo Kalach en el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV.

La estadounidense IEnova y la canadiense TransCanada, que forman el consorcio Infraestructura Marina del Golfo, el cual realizó el contrato mencionado, tienen la alternativa de llevar a la empresa del estado ante un panel internacional bajo el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Tú puedes tener el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) aprobado, pero si tú insistes en mandar señales incorrectas a los mercados internacionales de inversión, pues no vas a tener inversión, porque nadie quiere llegar al panel, lo que quieren es seguridad en las inversiones", añadió en la charla con Enrique Quintana, Leonardo Kourchenko y Víctor Piz.

“Nos pueden llevar a un panel internacional hoy, no tienen que esperar a que se ratifique el tratado (T-MEC) porque está vigente el NAFTA original, con el capítulo de inversión, y nos podrán llevar a un panel, pero ese panel se lleva solamente cuando se rompa o se deje de cumplir en ese contrato, creo que estamos cerca de eso, pero todavía no llegamos ahí”, apuntó.

Después de que la CFE estableció una solicitud de arbitraje, la iniciativa privada alertó sobre las señales que este movimiento mandaría a los mercados e inversionistas foráneos.

Asimismo, el empresario detalló que, tras el anuncio de la solicitud de arbitraje, empresarios norteamericanos con filiales en México y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá le han llamado con quejas sobre el tema.

Kalach pidió no mandar señales erróneas al cancelar los contratos y consideró que existen alternativas que no son tan drásticas.

IEnova dio a conocer la semana que la CFE inició un proceso de arbitraje internacional en contra de las compañías IEnova y TC Energía -antes TransCanada- por la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan.

Fue el 24 de junio pasado, según información de IEnova, cuando la Comisión envió a Infraestructura Marina del Golfo -la sociedad formada por las dos empresas constructoras del gasoducto- una solicitud de inicio de arbitraje.

La CFE “demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte, que hacen referencia a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la CFE inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos, entre otros”, informó la nota de IEnova enviada a la Bolsa.

Migración contamina el proceso para la aprobación del TMEC

Moisés Kalach advirtió en el programa sobre los riesgos de que los temas migratorio y comercial se estén mezclando.

"Siendo realistas, yo creo que (el tema migratorio) sí lo está contaminando (al proceso de aprobación del tratado). Nuestra estrategia siempre fue separarlos (los temas), es un tema muy complejo (el migratorio) para que nosotros podamos intervenir", abundó.

Con información de Daniel Blanco