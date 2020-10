‘Apagón’ en la Bolsa revela debilidades

La desconexión del motor de negociación de los sistemas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de más de tres horas el pasado viernes evidenció que el ruteo automático y el sistema de mejor ejecución en el mercado bursátil no son funcionales.

Expertos explicaron que en teoría, debería de existir un sistema donde al enviar una orden en el mercado bursátil nacional, mande al inversionista a la Bolsa donde haya una mayor probabilidad de ejecución y donde se tome en cuenta el precio y el volumen.

Sin embargo, y de acuerdo con un operador, que pidió no ser citado, aunque las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son claras y deberían de estar funcionando, “hoy en día hay muchas casas de bolsa que mandan sus órdenes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), exclusivamente, y no a través del sistema de mejor ejecución. O no tienen el enlace a Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que deberían tener, pero no han querido invertir en la tecnología”.

En la Circular Única de Casas de Bolsa se estipula que las instituciones deberán asegurarse de que el tipo de órdenes que definan en sus manuales conforme a lo previsto en la fracción II del Artículo 259, y que se ingresen en su sistema de recepción y asignación, puedan operarse en el sistema electrónico de negociación de las bolsas.

Por ejemplo, Vector informa a sus clientes que las órdenes podrán dirigirse a cualquiera de las dos Bolsas, siendo su facultad ofrecer la modalidad de mejor ejecución. Sin embargo, “existen algunos tipos de órdenes que solo están o estarán disponibles en alguna de las dos Bolsas”, dijo.

La circular aclara que “los sistemas de instrucción directa, conocidos como canales de acceso directo o ruteo inteligente, quedarán exentos de la aplicación del Módulo de Ruteo de Órdenes”.

Otro ejemplo, “la mejor ejecución es para buscar el beneficio de los clientes. Sin embargo, BBVA Casa de Bolsa, mediante sus sistemas y algoritmos, podrá modificar, cancelar o retransmitir a una u otra Bolsa, con autorización del cliente, para entregar la mejor combinación de precio y volumen”, de acuerdo con las disposiciones vigentes.