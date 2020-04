Analizaremos opciones para el rescate económico de México sin adquirir deuda: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que se están analizando todas las opciones para el rescate económico que México requiere, pero esto no implicará aplicar "modelos fracasados" como el de adquirir deuda.

"Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque imagínense si endeudamos al país. No. Tenemos muchos recursos (...) ¿Cómo vamos a seguir aplicando un modelo fracasado que empobreció al pueblo, que potenció la corrupción, que desató la violencia? Ya rompimos el molde neoliberal", aseguró.

La declaración ocurre luego de que Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Levy, Luis de la Calle, Patricia Armendáriz y más de una veintena de firmantes pidieran en una carta dirigida al presidente que se convoque a los principales actores sociales y económicos para superar la crisis generada por la emergencia sanitaria ante COVID-19.

Los firmantes recalcaron que esto es necesario ya que lo indicadores económicos muestran que habrá una recesión a nivel mundial.

Este sábado, el mandatario federal dijo que recientemente tuvo una reunión y señaló que no descartaba las propuestas hechas.

"Pero les dije, nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto y estamos seguros de que va a funcionar. Y no descartamos todo lo demás, esto que dicen de que no hay manera, que tiene que haber deuda (...) ¿Para qué quieren más deuda? Yo creo que vamos a tener más recursos para rescatar al pueblo y no descartamos, pero no vamos a ir con lo que una y otra vez ha fracasado", apuntó.

López Obrador presentará el domingo 5 de abril el plan económico del Gobierno federal para enfrentar el golpe económico a raíz de la emergencia sanitaria de COVID-19, que en el país ya ha dejado más de mil contagiados y decenas de fallecidos.