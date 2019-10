Analizan diputados modificar a la baja meta de superávit en Presupuesto para tener más ingresos

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados retrasó la discusión y eventual aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 (LIF) ya que se analiza la posibilidad de reducir el Superávit primario o aumentar el precio del barril de petróleo establecido en los criterios generales de Política Económica.

Lo anterior con la intención de alcanzar los ingresos presupuestados en 2020.

“Estamos viendo si se puede cambiar el superávit, algunos siguen pensando de forma neoliberal y les enoja que calificadoras se vayan a molestar. Yo sostengo que no pasa nada si se baja de 0.7 a 0.5 por ciento del PIB”, expuso Reginaldo Sandoval, diputado por el Partido del Trabajo.

Se informó que la modificación a las leyes de IVA, ISR e IEPS que son parte de la Miscelánea Fiscal, implicaron ajustes en la recaudación estimada para el próximo año, lo que también retrasó la discusión.

La Comisión de Hacienda estimaba reanudar la sesión la noche de este miércoles, sin embargo, todavía no hay dictamen de la LIF 2020 porque tanto diputados como funcionarios de Hacienda se encuentran analizando las implicaciones de la Miscelánea Fiscal.

Ante este escenario, se prevé que sea la mañana del jueves 17 de octubre cuando la Comisión de Hacienda dictamine la LIF 2020, así como la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal de Derechos, a fin de que mañana mismo pasen esos dictámenes al Pleno.

Sandoval señaló que hay un 'atorón' en la Ley de Ingresos 2020 porque se está revisando si se pueden obtener más ingresos para dar cumplimiento a diversos compromisos presupuestales.

“Estamos revisando si podemos resolver mayores ingresos, pero debemos respetar la línea del presidente que es no aumentar impuestos, no endeudamiento y no déficit”, comentó.

En tanto, Antonio Ortega, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró que la Secretaría de Hacienda haya cedido en peticiones de los empresarios en las leyes fiscales, sin embargo, admitió que eso ha implicado revisar de nuevo los estimados de ingresos para 2020.

“No se lograron elaborar los dictámenes, pero estos cambios se dieron gracias al Parlamento Abierto, a la oposición y hay que decirlo, gracias a la sensibilidad del secretario de Hacienda que permitió rebajarle el filo a la agresividad con que estaban elaboradas las leyes fiscales”, expuso.

La LIF 2020 estima ingresos totales del sector público por 6.96 billones de pesos, que se componen de 5.511 billones de ingresos presupuestales y 584.4 mil millones de pesos de ingresos provenientes de deuda.