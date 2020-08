AMLO tiene el riesgo de no cumplir sus promesas en materia energética: Lourdes Melgar

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su intento por fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría cometer el mismo error que el gobierno anterior con la reforma energética: prometer cosas que no puede cumplir, advirtió Lourdes Melgar, exsubsecretaria de Hidrocarburos del gobierno pasado, e investigadora residente del Baker Institute.

“Yo veo a este gobierno cometiendo de alguna forma el mismo error del gobierno anterior: que es prometer una serie de cuestiones desde una perspectiva política”, dijo Melgar, quien también fue consejera de Pemex.

En entrevista para La Silla Roja, de El Financiero Bloomberg, explicó que algunos de los objetivos de la actual administración en materia energética, como no aumentar el precio de los combustibles y mejorar la situación financiera de Pemex, podrían no lograrse con las últimas medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo.

“El error lo hizo el gobierno anterior y yo veo a este gobierno, de alguna manera, haciendo lo mismo, y es prometer cosas que el sector energético no te puede dar de la noche a la mañana. No te da por decreto producción petrolera, no te da por decreto que los precios de la energía eléctrica bajen. Se tiene que llevar a cabo una serie de inversiones que llevan un tiempo de maduración”, dijo la también investigadora del MIT.

El gobierno anterior prometió, entre otras cosas, aumentar la producción de crudo y reducir el precio de los combustibles, lo que ha servido como argumento para suspender farmouts, así como rondas petroleras y subastas eléctricas para las empresas privadas.

En cambio, el actual gobierno tiene como objetivos principales devolver algunos negocios a Pemex y CFE, extraer solo el crudo necesario para la producción de refinados y convertir a la CFE en la principal generadora de electricidad.

Cambio de esquema

La administración actual no ha utilizado algunos de los esquemas contenidos en la reforma energética a su favor y tampoco ha esperado a ver los beneficios de uno de los principales proyectos del sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo Melgar.

“Hay muchos elementos que podría aprovechar este gobierno para obtener todos los beneficios que ofrecía la reforma. Este sexenio era el sexenio en que se iban a lograr esos beneficios, sin embargo, es muy claro que por razones políticas no hay interés en eso”, aseguró.

Sobre la estrategia que sigue el gobierno de López Obrador, delineada en el memorándum que envió la semana pasada a los reguladores del sector, Melgar afirmó que “hay que preguntarnos si la autosuficiencia energética y poner todo en manos de dos monopolios es el mejor esquema para lo que requiere una economía como la mexicana”.

“Aquí no hay sorpresas (en el memorándum), si acaso lo que diría yo es que hay una visión muy clara de regresar a un pasado que de alguna manera nunca existió”, apuntó.