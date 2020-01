AMLO quiere que los ciudadanos midan su consumo de luz

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que no descartaba la posibilidad de proponer que los ciudadanos sean los responsables de la medición de su consumo de luz eléctrica.

Al hablar de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual establece que no habrá inspecciones generales sino a través de un sorteo, el mandatario federal apuntó que podría hacer lo mismo con el tema del pago de luz.

"No descarto hacer lo mismo para medir el consumo de luz, que lo hagan los propios ciudadanos, con una tarjeta, 'consumí esto'. Y de acuerdo a un tabulador va y paga, nada de ir a medirles, que la misma gente lo haga de manera responsable. Pero vamos por partes", señaló. No dio más detalles al respecto.

Desde su campaña, López Obrador se ha comprometido a que la gasolina y la luz no suban de precio.

En diciembre del año pasado, dijo que hasta que no se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se podrá bajar el costo de la luz para los mexicanos. Añadió que si bien no podrá hacerse más barato el servicio, tampoco aumentará durante su sexenio.

Con información de M. Albert.