AMLO presentará iniciativa de reforma si no puede rescatar a Pemex y CFE con marco legal actual

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que en dado caso de que su Gobierno no pueda rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el marco actual, presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución.

“Sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente”, explicó.

El mandatario detalló que si es posible fortalecer a ambas empresas sin necesidad de una reforma constitucional, el sexenio finalizaría así.

“Pero si vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional”, apuntó.

Aclaró que su Gobierno seguirá tomando en cuenta la participación del sector privado, pero dándole prioridad al sector público.

“Yo ofrecí desde la campaña que iba a esperar tres años (para analizar el tema), por eso ya lo estoy tratando, yo no engaño a nadie, es ver si es posible que logremos rescatar a Pemex. Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que cuidar estas dos empresas”, aseveró.

Puntualizó que las privatizaciones en el sector energético han sido un "fracaso rotundo" que solo beneficiaron a particulares.

“Ahora estamos bien porque nos fue bien en exploración y perforación de pozos. Estamos extrayendo petróleo de buena calidad a bajos costos, porque antes lo que les importaba era el dinero, los contratos iban a perforar al norte a las aguas profundas, allá se iba toda la inversión cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra, en agua somera. Ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando petróleo, de calidad, petróleo super ligero y a bajos costos”, dijo.

En el caso de la industria eléctrica, el mandatario expresó que también buscarán fortalecer a la CFE.

“El plan en el periodo neoliberal era que se cerrarán las plantas de la CFE, y que si ahora la producción de energía es 50-50, antes la producción total de energía era para CFE, con las privatizaciones que comenzaron con Salinas, reformando una ley secundaria, comenzaron a crecer los productores independientes y particulares, ahora la mitad de energía que se produce en el país la están generando los particulares”, sostuvo.

Agregó que en caso de no apoyar a CFE, al final del sexenio, esta empresa únicamente iba a producir el 20 por ciento de energía que se consume en el país.

Te recomendamos:

Pemex es el principal riesgo fiscal para el país, advierte Standard & Poor’s

Es inevitable que la CFE se abra a la inversión privada: Pedro Enrique López

Pemex prevé menos exportaciones para abastecer refinería de AMLO