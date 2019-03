AMLO pide más ajustes al gasto de gobierno, dice Romo

El jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que en las últimas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado más recortes en las dependencias de gobierno.

“Si algo créanle al Presidente es que vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana, no duden, en las últimas dos semanas nos han pedido más recortes, el problema de recortar tanto es que a las Secretarías agobiadas, por eso las defiendo, les quitaron una gran parte del presupuesto y de la gente”, dijo en la Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce.

Sin embargo, aseguró que no quieren paralizar la inercia con la que camina el nuevo gobierno, por lo que dichas medidas están sobre la mesa y se considerarían.

“Traemos una inercia que no podemos cortar y no queremos paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda, primero va a hacer otras cosas que no cumplir este mandato, para bien o para mal, ya veremos nosotros cómo corregimos; de hecho hubo superávit fiscal en este primer mes”, destacó Romo.

Este movimiento obedecería a la petición de un “plan B” por parte de López Obrador. “Nos pidieron que tuviésemos un plan B en caso de hacer recortes, no nos dijeron de cuánto porque queremos ser muy responsables fiscalmente”, dijo entrevistado tras su intervención.

Para Luis Foncerrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce, el mensaje que transmite Romo es muy importante ya que, dado que el país no crecería este año al 2 por ciento que se preveía en un inicio, el gobierno se compromete a reducir su gasto en función de respetar la meta de superávit primario.

“Dado que no vamos a crecer lo que se suponía, no vamos a tener la recaudación que se presupuestó, y por lo tanto, si se mantuviera el gasto, no tendríamos un superávit como está programado y comprometido, sino un déficit primario, por lo tanto, un gobierno responsable tendría que reducir el gasto”, indicó.

En ese sentido, dijo, el mensaje de Romo es bueno e importante porque quiere decir que el gobierno, en particular el Presidente, quiere respetar la meta de superávit primario.

Sunny Villa, directora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que es complicado saber los impactos que este movimiento del gobierno tendría en las dependencias y sus programas, debido a que no se tiene claro en dónde se ejecutarían los recortes específicamente, sin embargo, consideró que sería una buena oportunidad para que no se dé un “recorte parejo”, como sucedió en los primeros meses del año.

Buscan limpiar a Pemex

Respecto a Pemex, Romo señaló que se analiza la estrategia que se seguirá para resolver el problema financiero de la empresa.

“Se está estudiando (la estrategia), y va emparejada con qué hacemos en el corto plazo porque es un problema financiero de corto plazo, para que la percepción de las calificadoras cambie, pero lo que realmente se está trabajando es la parte estructural, limpiar a Pemex de corrupción y realmente enfocarlo a producir petróleo”, dijo.

Agregó que Pemex y Hacienda están siendo bastante responsables en lo que se presentará —información—, “pero no tengan duda, una prioridad es que no podemos perder el grado de inversión, no podemos tener a los mercados en un grado de incertidumbre”.