AMLO pide a empresarios moderar ganancias; para los analistas no son altas

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que las empresas deben buscar tener ganancias razonables, analistas opinaron que las compañías deben ser rentables y rechazaron que las utilidades de los negocios en México sean excesivas.

“El sector privado debe de procurar, desde luego, hacer negocios, es su función principal, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que se paguen impuestos, todo eso ayuda mucho”, dijo el presidente López Obrador.

Añadió que dirigentes de organizaciones empresariales en México le informaron que trabajan en un código de ética empresarial, aunque no dio más detalles al respecto.

En el tercer trimestre de este año, el margen de utilidad neto de las 35 emisoras que integran el indicador líder de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, fue de apenas 7.19 por ciento.

En promedio, el margen de utilidad neta de las emisoras integrantes del S&P/BMV IPC en la última década ha sido de 7 por ciento.

En otros mercados el margen de utilidad neta es mayor; es el caso de las emisoras que conforman el Merval de Argentina, donde la cifra fue de 17.3 al tercer trimestre de este año; en el Bovespa de Brasil el margen resultó de 9.3 y en el Shanghai Composite de China fue de 7.5 por ciento. Con menores resultados quedaron las emisoras de las Bolsas de Chile y Japón, con 6.6 y 6 por ciento de margen, respectivamente.

Código de ética no es suficiente

“El código de ética es parte del combate contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. No lo veo mal si tiene ese objetivo”, dijo Gerardo Copca, director de la consultora MetAnálisis.

Agregó que no basta solo con un código de ética, se requiere un mayor compromiso de la iniciativa privada para cumplir con el Estado de derecho.

Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black WallStreet Capital, dijo que esto solo es una muestra de la ignorancia del gobierno federal sobre los ciclos económicos y cómo opera la iniciativa privada.

“El problema es que el gobierno, principalmente López Obrador, no entiende de finanzas, no entiende de utilidad, y los negocios son eso, ni las empresas van a autorregularse con un código de ética, porque no están obligados a laborar de esta forma, es un tema de oferta y demanda en el mercado, ni el gobierno federal encontrará un punto medio donde quiere llenarse de requerimientos sin hacer inversión pública y quieren que las empresas trabajen perdiendo” comentó.

López Obrador se refirió a las españolas Repsol y OHL, que han sido señaladas por casos de corrupción en contratos gubernamentales.

En EU el margen es más alto

Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital, explicó que en el caso del S&P 500 el margen Ebitda y de beneficios durante la actual temporada de reportes en Estados Unidos superó los estimados del mercado.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el margen de beneficios es de 9.92 por ciento y el margen del EBITDA es de 19.64 por ciento.

“El objetivo de cualquier empresa es ser rentable, por lo que no creo que estas (ganancias) sean excesivas, en los últimos años éstas han tratado de ser socialmente más responsables, pero no creo que esté relacionado esto con la generación de ganancias”, finalizó Rodríguez.

Destacó que se ha visto una contracción en las ganancias, la primera en 4 años, como respuesta a una desaceleración económica en la parte industrial.