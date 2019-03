AMLO no quiere regulación, sino más competencia: Citi

El director ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, estuvo en la Ciudad de México para la reunión del consejo de administración del banco. Además, platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le aseguró que más que regulación, el gobierno busca mayor competencia en el sector bancario.

Esto dijo en entrevista exclusiva para El Financiero Bloomberg.

Hace unos días se reunió con el presidente López Obrador, ¿podría contarnos que se dijo en la reunión?

-Fue una reunión muy constructiva, el presidente fue muy caluroso en su bienvenida, fue muy generoso con su tiempo para contarnos a mí y a la cabeza de nuestros negocios aquí (Ernesto Torres) acerca del futuro de México. Y luego presentó lo que yo describiría como cinco principios clave del futuro del país y cosas que él cree y quería asegurarse que entendiera bien. Sin un orden en particular yo diría que son: una creencia absoluta en el Estado de derecho y su aplicación; segundo, la intención de su administración de honrar cualquier compromiso que hayan realizado los gobiernos anteriores; tercero, reforzar la autonomía del banco central; cuarto, fue lo que yo describiría como responsabilidad fiscal en términos de ser un gran creyente de mantener el actual nivel de deuda como porcentaje del PIB; el quinto punto fue decir que esto no se trata de regulaciones, sino de creer en verdaderos mercados libres y competencia. Esos cinco puntos rodean lo que yo veo como dos pilares: uno es no solo la reducción sino la erradicación de la corrupción y la impunidad y todo lo que ello significa. Lo segundo es lo que yo describo como la vuelta a la responsabilidad fiscal, austeridad fiscal y asegurarse que los excesos en el gobierno y en otros lados de la economía se resuelvan.

El partido del presidente en el Congreso ha presentado una iniciativa para reducir las comisiones bancarias, ¿ha visto la propuesta? ¿Qué le parece?

-En muchos sentidos me atengo a la palabra del presidente acerca de que no está enfocado en más regulación sino en mayor competencia. Y proveer esa competencia se hace desde un campo de juego nivelado y damos la bienvenida a eso. México no está suficientemente bien bancarizado, México necesita más de los bancos y con una competencia provista por un campo de juego nivelado, obviamente, el consumidor que no está bancarizado o no lo suficiente, se beneficia, y eso es positivo.

¿Cuál es la percepción que tiene de los inversionistas? ¿Hay confianza en México tras el cambio de administración?

-Creo que sí.

Tenemos nuevas administraciones en muchos lugares, van arrancando y las personas están observando y creo que ha habido optimismo y fe en México. Las personas están emocionadas de las oportunidades que puedan darse aquí y están observando las señales y creo que quieren que se les asegure positivamente para que se les de la confianza de venir y hacer inversiones más grandes.

La ratificación del T-MEC es un tema importante para México y está pendiente en el Congreso de EU, ¿existe el ambiente adecuado para aprobarlo?

-Uno esperaría que los acuerdos de intercambio sean acuerdos de comercio, que hagan sentido a ambas partes y sería una lástima que sean politizados. Actualmente, entre los partidos políticos hay desacuerdos en términos de las prioridades de ciertos aspectos, pero nosotros ciertamente pensamos que es un acuerdo importante para todas las partes involucradas.

¿El proteccionismo es una advertencia para las economías globales?

-No sé si usaría la palabra proteccionismo. El mundo ha cambiado mucho, cuando vemos a la tecnología, a la manufactura, al movimiento de bienes y servicios, cuando vemos cómo se han desarrollado nuestras economías, las cosas han cambiado. Creo que los acuerdos comerciales, al igual que los acuerdos de negocios, son documentos vivos y necesitan evolucionar a lo largo del tiempo.

¿Qué piensa de los retos tecnológicos para la banca, como las Fintech?

-No los llamaría retos, sino grandes oportunidades.

Usualmente digo que estamos a punto de empezar el siguiente capítulo de la banca, que es digital y móvil. Lo que vemos en todo el mundo es que las personas están aceptando eso, cuando piensas en lo que está haciendo la banca digital es quitarle fricciones a las vidas de las personas, regresándole su tiempo, haciendo más fácil su interacción con el banco. Dedicamos alrededor de toda la organización 20 por ciento de nuestras ganancias al desarrollo de la tecnología y es muy emocionante.

¿Puede hablarnos de los planes de Citigroup para México?

-Si vuelven a 2014, hemos estado invirtiendo mucho aquí en México. Anunciamos hoy una inversión de 2.5 mil millones de dólares en nuestra franquicia en México, muy significativa para la empresa. Invertimos en digital, en sistemas, en cajeros, rehabilitación de sucursales. Estamos involucrados en la creación de pequeñas y medianas empresas, estamos muy activos en el apoyo de grandes empresas también, ya sea que lleguen o salgan. Cuando piensas en campeones globales como Cemex, América Móvil o Femsa, estamos ayudando a llevarlos al resto del mundo. Somos una franquicia de servicio completo, con buenos números aquí y estamos contentos por ello.

¿Por qué Citi decidió sostener su junta de consejo en la Ciudad de México este año?

-Citi tiene 207 años y operamos en poco menos de 100 países en el mundo y cuando ves todos esos países, sin contar a Estados Unidos, nuestra mayor presencia está en México. Pensamos acerca del negocio que tenemos aquí, que data de hace 135 años y en lo que significa y para nosotros es un verdadero honor y un privilegio ser el dueño y cuidador de una institución como Banamex, que maneja actualmente alrededor de 20 por ciento de los ahorros del país, una de cada tres personas con tarjeta de crédito tiene una de Citibanamex. México no está tan bancarizado y es un país al que podemos aportar nuestra experiencia. A nuestro consejo le gusta viajar y están emocionados de estar acá y ver el progreso que hemos conseguido con nuestra franquicia aquí.