AMLO investigará si se autorizaron permisos para 'fracking' en 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no se han autorizado permisos para fracking y que investigará si esto ha sucedido.

"Hoy viene una nota de que se autorizó en el 2019 permisos para fracking. No es cierto y lo voy a investigar. Dijimos no al fracking, no a la explotación minera a diestra y siniestra", apuntó el mandatario federal.

El comentario del mandatario surge a partir de una nota de El Universal publicada este día, en la cual se informó que el Gobierno actual aprobó siete proyectos de 'fracking'.

De acuerdo con el medio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio 'luz verde' en 2019 a siete planes de 'fracking'. También señala que tres de estos proyectos son nuevas exploraciones y cuatro son ampliaciones de plazos pactados.

"No hemos dado una sola concesión para la minería, entre otras cosas porque hay millones de hectáreas que fueron concesionadas en el periodo neoliberal y que ni siquiera se están explotando, sino que entregaron las concesiones y ocuparon los títulos de concesión para la especulación financiera", señaló el mandatario.